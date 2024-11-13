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Турция разорвала отношения с Израилем

Турция разорвала отношения с Израилем - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Турция разорвала отношения с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна разорвала отношения с Израилем, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T14:16

2024-11-13T14:16

2024-11-13T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна разорвала отношения с Израилем, пишет РИА Новости.Эрдоган добавил, что Анкара не планирует в дальнейшем развивать сотрудничество с Тель-Авивом.В июле президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция, чтобы помочь Палестине, может войти в Израиль, "как в Ливию и Карабах". В ответ на заявления Эрдогана министр иностранных дел Израиля Исраэль Катц пригрозил ему участью Саддама Хусейна.Турция с самого начала операции ЦАХАЛ в секторе Газа в октябре 2023 года осуждает действия израильских военных и обвиняет страну в массовых убийствах мирных палестинцев, призывая прекратить огонь.Эрдоган называл главу израильского кабмина Биньямина Нетаньяху мясником, "на руках которого кровь 150 тысяч жителей Газы". Ранее он также называл его "современным фюрером", подчеркивая, что Запад игнорирует его преступления.Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел в конце сентября, когда Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.В начале ноября Пентагон завил, что дополнительно направляет на Ближний Восток эсминцы, истребители и дальние бомбардировщики. При этом телеканал CNN сообщал, что на Ближнем Востоке в настоящее время находятся около 40 тысяч американских военнослужащих и десятки боевых самолетов. Кроме того, в районе Красного моря боевое дежурство несут атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk, и два ракетных эсминца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это не Ливия: эксперт оценил заявление Эрдогана "войти" в ИзраильЭксперт раскрыл подоплеку антиамериканских протестов в ТурцииЭскалация на Ближнем Востоке: можно ли остановить Израиль – политолог

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турция, реджеп тайип эрдоган, израиль, политика, в мире, новости