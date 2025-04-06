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Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось до двух часов
Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось до двух часов - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось до двух часов
Перед пропускными пунктами при въезде на Крымский мост очередь со стороны Кубани снова выросла в два раза. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T15:10
2025-04-06T15:10
2025-04-06T15:10
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крымский мост
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Перед пропускными пунктами при въезде на Крымский мост очередь со стороны Кубани снова выросла в два раза. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края начала расти с 11 часов воскресенья, тогда проезда ждали 96 авто. Спустя два часа в очереди находились 205 автомобилей.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
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крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, транспорт, тамань, краснодарский край
Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось до двух часов
На Крымском мосту в очереди со стороны Краснодарского края проезда ждут 460 авто