https://crimea.ria.ru/20250406/krymskiy-most-vremya-ozhidaniya-proezda-uvelichilos-do-dvukh-chasov-1145470715.html

Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось до двух часов

Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось до двух часов - РИА Новости Крым, 06.04.2025

Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось до двух часов

Перед пропускными пунктами при въезде на Крымский мост очередь со стороны Кубани снова выросла в два раза. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T15:10

2025-04-06T15:10

2025-04-06T15:10

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

транспорт

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Перед пропускными пунктами при въезде на Крымский мост очередь со стороны Кубани снова выросла в два раза. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края начала расти с 11 часов воскресенья, тогда проезда ждали 96 авто. Спустя два часа в очереди находились 205 автомобилей.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, транспорт, тамань, краснодарский край