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Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
Для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры России, в том числе и Крымского моста, принимаются все необходимые меры. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T12:08
2024-11-20T12:08
2024-11-20T12:35
крымский мост
дмитрий песков
владимир путин (политик)
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры России, в том числе и Крымского моста, принимаются все необходимые меры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Летом президент России Владимир Путин получил предложения об усилении безопасности Крымского моста техническими средствами и рассказал об их реализации.Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ, которые обеспечивают безопасность на досмотровых мероприятиях на транспортном переходе через Керченский пролив.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенЗа лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, дмитрий песков, владимир путин (политик), безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
Путин давно поручил принять все меры для обеспечения безопасности Крымского моста – Кремль
12:08 20.11.2024 (обновлено: 12:35 20.11.2024)