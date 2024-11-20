https://crimea.ria.ru/20241120/putin-poruchil-prinyat-vse-mery-dlya-bezopasnosti-krymskogo-mosta-1141993928.html

Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста

Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста

Для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры России, в том числе и Крымского моста, принимаются все необходимые меры. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T12:08

2024-11-20T12:08

2024-11-20T12:35

крымский мост

дмитрий песков

владимир путин (политик)

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры России, в том числе и Крымского моста, принимаются все необходимые меры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Летом президент России Владимир Путин получил предложения об усилении безопасности Крымского моста техническими средствами и рассказал об их реализации.Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ, которые обеспечивают безопасность на досмотровых мероприятиях на транспортном переходе через Керченский пролив.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенЗа лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров

крымский мост

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, дмитрий песков, владимир путин (политик), безопасность, безопасность республики крым и севастополя