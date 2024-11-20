Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241120/putin-poruchil-prinyat-vse-mery-dlya-bezopasnosti-krymskogo-mosta-1141993928.html
Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
Для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры России, в том числе и Крымского моста, принимаются все необходимые меры. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T12:08
2024-11-20T12:35
крымский мост
дмитрий песков
владимир путин (политик)
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:439:1161:1092_1920x0_80_0_0_e24ed3845013a9be690c001eb857b5c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры России, в том числе и Крымского моста, принимаются все необходимые меры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Летом президент России Владимир Путин получил предложения об усилении безопасности Крымского моста техническими средствами и рассказал об их реализации.Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ, которые обеспечивают безопасность на досмотровых мероприятиях на транспортном переходе через Керченский пролив.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенЗа лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:409:1161:1280_1920x0_80_0_0_17b2f61b79a082c59dfe8fc8e38195a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, дмитрий песков, владимир путин (политик), безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста

Путин давно поручил принять все меры для обеспечения безопасности Крымского моста – Кремль

12:08 20.11.2024 (обновлено: 12:35 20.11.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры России, в том числе и Крымского моста, принимаются все необходимые меры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Верховным главнокомандующим давно даны поручения, и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и (Крымского – ред.) моста", – сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Летом президент России Владимир Путин получил предложения об усилении безопасности Крымского моста техническими средствами и рассказал об их реализации.
Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ, которые обеспечивают безопасность на досмотровых мероприятиях на транспортном переходе через Керченский пролив.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост: информация об очередях и полезные советы
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
За лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров
 
Крымский мостДмитрий ПесковВладимир Путин (политик)БезопасностьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Уничтожена заблокированная группировка ВСУ в Курской области
13:52Новости СВО: ликвидированы свыше 1600 украинских боевиков за сутки
13:35Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение бить ракетами вглубь России
13:24Обломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе
12:56Еще два мобильных оператора отключат роуминг в Крыму
12:40В Крыму установят систему видеонаблюдения на основе ИИ
12:28Российская армия освободила Ильинку на Кураховском направлении в Донбассе
12:18Пожар в многоэтажке Севастополя полностью потушили
12:16Нарышкин назвал выход из "тупика ядерной войны"
12:15В Кремле ответили на вопрос о возможном авиаударе по Киеву
12:08Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
12:01Пожар в Севастополе: из горящей пятиэтажки эвакуировали 78 человек
11:32Следком назвал предварительную причину пожара в многоэтажке Севастополя
11:23Новая ядерная доктрина РФ исключает победу над ней на поле боя - Нарышкин
11:17Канатная дорога на Ай-Петри в Ялте остановлена из-за непогоды
11:0360 станций мобильной связи установят в Крыму в 2025 году
10:39"Смотрим – полыхает все": все о пожаре в пятиэтажном доме в Севастополе
10:11В Севастополе глава ЖСК похитил у пайщика 13 млн рублей – дело в суде
10:04Два села Белогорского района Крыма обесточены из-за аварии
09:57Посольство США в Киеве закрылось после сообщения о мощной воздушной атаке
Лента новостейМолния