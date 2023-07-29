Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин
Путин получил предложения об усилении безопасности Крымского моста техническими средствами
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрымский мост
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Президент России Путин уже получил от специалистов предложения по усилению безопасности Крымского моста. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам форума "Россия – Африка", отвечая на вопрос журналистов.
"Получил (предложения по повышению безопасности в районе Крымского моста – ред.), их будут реализовывать. Пока они не реализованы, мне кажется, об этом рано говорить. Но хотя, когда это будет сделано, это будет видно. Это техническая и физическая защита, использование других технических средств, речь идет об этом. Это определенные технологии, которые были специалистами предложены, они должны быть реализованы. Это не так дорого, но надеюсь, будет надежно", – заверил президент.
Путин также напомнил, что российские войска нанесли удары по местам, откуда запускались вражеские БПЛА.
"Вы знаете, что Россия нанесла несколько превентивных ударов по местам, откуда направлялись все эти беспилотники, и где они производились", – сказал Владимир Путин.
Накануне о ракетной атаке на военные объекты и портовую инфраструктуру заявили в Минобороны. В Одесской области были уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также завод, где их производили. 27 июля ракетной атакой были поражены аэродромы, пункты дислокации ВСУ, места хранения и производства беспилотных катеров и западных ракет.
Как сообщали украинские СМИ, взрывы прозвучали в одесском порту Рени на левом берегу Дуная. Уточняется, что в ночь на 24 июля взрывы прогремели в Одесской области, в том числе в Измаиле.
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