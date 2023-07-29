https://crimea.ria.ru/20230729/bezopasnost-krymskogo-mosta-budet-usilena--vladimir-putin-1130401137.html

Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин

Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин

Президент России Путин уже получил от специалистов предложения по усилению безопасности Крымского моста. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной... РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T23:54

2023-07-29T23:54

2023-07-29T23:54

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Президент России Путин уже получил от специалистов предложения по усилению безопасности Крымского моста. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам форума "Россия – Африка", отвечая на вопрос журналистов.Путин также напомнил, что российские войска нанесли удары по местам, откуда запускались вражеские БПЛА.Накануне о ракетной атаке на военные объекты и портовую инфраструктуру заявили в Минобороны. В Одесской области были уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также завод, где их производили. 27 июля ракетной атакой были поражены аэродромы, пункты дислокации ВСУ, места хранения и производства беспилотных катеров и западных ракет.Как сообщали украинские СМИ, взрывы прозвучали в одесском порту Рени на левом берегу Дуная. Уточняется, что в ночь на 24 июля взрывы прогремели в Одесской области, в том числе в Измаиле.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушенияУдары возмездия продолжаются: ВС РФ уничтожили военные цеха в ОдессеУдар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ

крымский мост

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, владимир путин (политик), россия