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Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин - РИА Новости Крым, 29.07.2023
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Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин
Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин
Президент России Путин уже получил от специалистов предложения по усилению безопасности Крымского моста. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной... РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T23:54
2023-07-29T23:54
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Президент России Путин уже получил от специалистов предложения по усилению безопасности Крымского моста. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам форума "Россия – Африка", отвечая на вопрос журналистов.Путин также напомнил, что российские войска нанесли удары по местам, откуда запускались вражеские БПЛА.Накануне о ракетной атаке на военные объекты и портовую инфраструктуру заявили в Минобороны. В Одесской области были уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также завод, где их производили. 27 июля ракетной атакой были поражены аэродромы, пункты дислокации ВСУ, места хранения и производства беспилотных катеров и западных ракет.Как сообщали украинские СМИ, взрывы прозвучали в одесском порту Рени на левом берегу Дуная. Уточняется, что в ночь на 24 июля взрывы прогремели в Одесской области, в том числе в Измаиле.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушенияУдары возмездия продолжаются: ВС РФ уничтожили военные цеха в ОдессеУдар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ
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крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, владимир путин (политик), россия
Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин

Путин получил предложения об усилении безопасности Крымского моста техническими средствами

23:54 29.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Президент России Путин уже получил от специалистов предложения по усилению безопасности Крымского моста. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам форума "Россия – Африка", отвечая на вопрос журналистов.
"Получил (предложения по повышению безопасности в районе Крымского моста – ред.), их будут реализовывать. Пока они не реализованы, мне кажется, об этом рано говорить. Но хотя, когда это будет сделано, это будет видно. Это техническая и физическая защита, использование других технических средств, речь идет об этом. Это определенные технологии, которые были специалистами предложены, они должны быть реализованы. Это не так дорого, но надеюсь, будет надежно", – заверил президент.
Путин также напомнил, что российские войска нанесли удары по местам, откуда запускались вражеские БПЛА.

"Вы знаете, что Россия нанесла несколько превентивных ударов по местам, откуда направлялись все эти беспилотники, и где они производились", – сказал Владимир Путин.

Накануне о ракетной атаке на военные объекты и портовую инфраструктуру заявили в Минобороны. В Одесской области были уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также завод, где их производили. 27 июля ракетной атакой были поражены аэродромы, пункты дислокации ВСУ, места хранения и производства беспилотных катеров и западных ракет.
Как сообщали украинские СМИ, взрывы прозвучали в одесском порту Рени на левом берегу Дуная. Уточняется, что в ночь на 24 июля взрывы прогремели в Одесской области, в том числе в Измаиле.
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Крымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьВладимир Путин (политик)Россия
 
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