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Ночные взрывы в Одесской области - поврежден порт - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Ночные взрывы в Одесской области - поврежден порт
Ночные взрывы в Одесской области - поврежден порт - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Ночные взрывы в Одесской области - поврежден порт
В Одесской области ночью был поврежден один из портов. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T10:49
2023-07-24T10:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Одесской области ночью был поврежден один из портов. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк, пишет РИА Новости.Также поражены несколько резервуаров для других видов грузов и другие портовые мощности, в том числе краны, добавила она.По данным украинских СМИ, речь идет о порте Рени на левом берегу Дуная. Уточняется, что в ночь на 24 июля взрывы прогремели в Одесской области, в том числе в Измаиле. В соответствии с онлайн-картой украинского министерства цифровой трансформации, в регионе ночью звучала воздушная тревога.После теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом, российские военные наносят удары высокоточным оружием по объектам на Украине. Ряд из них находятся в Одессе и Одесской области. В частности, уничтожаются цеха производства и места хранения безэкипажных катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушенияУдары возмездия продолжаются: ВС РФ уничтожили военные цеха в ОдессеУдар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ
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Ночные взрывы в Одесской области - поврежден порт

В Одесской области ночью поврежден порт – разрушены резервуары, ангары и краны

10:49 24.07.2023 (обновлено: 10:51 24.07.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныМЧС Украины во время ликвидации пожара
МЧС Украины во время ликвидации пожара
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Одесской области ночью был поврежден один из портов. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк, пишет РИА Новости.
"Есть попадание в один из портов, там поврежден ангар, в котором хранилось зерно", - сказала Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.
Также поражены несколько резервуаров для других видов грузов и другие портовые мощности, в том числе краны, добавила она.
По данным украинских СМИ, речь идет о порте Рени на левом берегу Дуная. Уточняется, что в ночь на 24 июля взрывы прогремели в Одесской области, в том числе в Измаиле. В соответствии с онлайн-картой украинского министерства цифровой трансформации, в регионе ночью звучала воздушная тревога.
После теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом, российские военные наносят удары высокоточным оружием по объектам на Украине. Ряд из них находятся в Одессе и Одесской области. В частности, уничтожаются цеха производства и места хранения безэкипажных катеров.
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