https://crimea.ria.ru/20250415/zolotaya-mechta-mertsa-zachem-on-obeschal-ukraine-dalnoboynye-rakety-taurus-1145699992.html

Золотая мечта Мерца: зачем он обещал Украине дальнобойные ракеты Taurus

Золотая мечта Мерца: зачем он обещал Украине дальнобойные ракеты Taurus - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Золотая мечта Мерца: зачем он обещал Украине дальнобойные ракеты Taurus

Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявляет о готовности предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для ударов по стратегическим объектам России, чтобы... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T17:30

2025-04-15T17:30

2025-04-15T17:30

радио "спутник в крыму"

фридрих мерц

мнения

андрей манойло

политика

германия

ракеты taurus

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145700238_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_72189987e5e2220eed25463921267950.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявляет о готовности предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для ударов по стратегическим объектам России, чтобы получить поддержку радикалов и стать канцлером Германии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По его словам, поставка Германией Киеву дальнобойных ракет Taurus, скорее всего, является собственной великой мечтой Мерца, но решать этот вопрос не ему – ни сейчас, ни на новом посту, если он его получит."Если бы он лично решал, то, конечно, передал бы эти ракеты, и они полетели бы в сторону наших объектов. Но, к счастью, Мерц, даже если станет канцлером, в одиночку такие вопросы не решает", – отметил Манойло.Заветной целью Мерца является укрепление своих собственных позиций, а не Украины, а следовательно, "его радикализм может носить некий рекламный характер", считает политолог.Но у Германии уже есть серьезный негативный опыт двух мировых войн, которые она проиграла, и большинство населения страны об этом помнят, заметил Манойло."Поэтому не исключено, что, когда "Мерц получит поддержку радикальных слоев и станет канцлером, то, заняв высокий пост, он запоет по-другому", – резюмировал эксперт.Ранее Мерц допустил возможность поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. По его словам, ВСУ вынуждены действовать в оборонительном режиме, но должны иметь возможность бить по путям снабжения ВС РФ. Как пример Мерц привел Крымский мост, разрушение которого, считает он, "было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германию превращают в "Четвертый Рейх" – сенатор Сделка Мерца с Трампом: что задумал будущий канцлер ГерманииЧто произойдет с Германией при новом канцлере – прогноз

германия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фридрих мерц, мнения, андрей манойло, политика, германия, ракеты taurus, украина