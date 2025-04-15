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Ушел героем: Керчь простилась с бойцом СВО - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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Ушел героем: Керчь простилась с бойцом СВО
Ушел героем: Керчь простилась с бойцом СВО - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Ушел героем: Керчь простилась с бойцом СВО
В Керчь простились с бойцом СВО Виталием Галищевым, погибшим в ходе выполнения боевых задач в Курской области. Об этом сообщил глава администрации города Олег... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Керчь простились с бойцом СВО Виталием Галищевым, погибшим в ходе выполнения боевых задач в Курской области. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Родился Виталий в 1989 году в Феодосии. В 2005 году окончил девять классов Феодосийской санаторной школы-интерната. Учился в техникуме строительства и курортного сервиса, осваивал профессию арматурщика, электросварщика, газосварщика. После окончания учебы работал грузчиком, сварщиком и был занят на строительстве объектов.
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крым, новости крыма, керчь, утраты, герои сво, олег каторгин, новости сво
Ушел героем: Керчь простилась с бойцом СВО

В Керчи простились с погибшим бойцом спецоперации Виталием Галищевым

17:00 15.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча в православном храме
Свеча в православном храме - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Керчь простились с бойцом СВО Виталием Галищевым, погибшим в ходе выполнения боевых задач в Курской области. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
Родился Виталий в 1989 году в Феодосии. В 2005 году окончил девять классов Феодосийской санаторной школы-интерната. Учился в техникуме строительства и курортного сервиса, осваивал профессию арматурщика, электросварщика, газосварщика. После окончания учебы работал грузчиком, сварщиком и был занят на строительстве объектов.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВиталий Галищев
Виталий Галищев
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Виталий Галищев

"Погиб Виталий Вячеславович в ходе выполнения боевой задачи специальной военной операции в населенным пункте Погребки, Суджанского района Курской области. Он ушел героем, таким и останется в сердцах родных навсегда. Светлая память защитнику", – сказал Каторгин.

КрымНовости КрымаКерчьУтратыГерои СВООлег КаторгинНовости СВО
 
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