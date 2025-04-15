https://crimea.ria.ru/20250415/ushel-geroem-kerch-prostilas-s-boytsom-svo-1145699692.html

Ушел героем: Керчь простилась с бойцом СВО

Ушел героем: Керчь простилась с бойцом СВО - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Ушел героем: Керчь простилась с бойцом СВО

В Керчь простились с бойцом СВО Виталием Галищевым, погибшим в ходе выполнения боевых задач в Курской области. Об этом сообщил глава администрации города Олег... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T17:00

2025-04-15T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Керчь простились с бойцом СВО Виталием Галищевым, погибшим в ходе выполнения боевых задач в Курской области. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Родился Виталий в 1989 году в Феодосии. В 2005 году окончил девять классов Феодосийской санаторной школы-интерната. Учился в техникуме строительства и курортного сервиса, осваивал профессию арматурщика, электросварщика, газосварщика. После окончания учебы работал грузчиком, сварщиком и был занят на строительстве объектов.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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