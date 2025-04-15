https://crimea.ria.ru/20250415/situatsiya-v-kurske-seychas-povrezhdeny-mnogoetazhka-i-37-chastnykh-domov-1145690477.html

Ситуация в Курске сейчас: повреждены многоэтажка и 37 частных домов

Ситуация в Курске сейчас: повреждены многоэтажка и 37 частных домов - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Ситуация в Курске сейчас: повреждены многоэтажка и 37 частных домов

В Курске жителям домов, не подлежащих восстановлению после атаки ВСУ, выдадут сертификаты, остальным жилища отремонтируют. Об этом заявил врио губернатора... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T14:33

2025-04-15T14:33

2025-04-15T14:33

александр хинштейн

курск

курская область

обстрелы всу

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Курске жителям домов, не подлежащих восстановлению после атаки ВСУ, выдадут сертификаты, остальным жилища отремонтируют. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Всего в городе повреждены одна многоэтажка и 37 частных домовладений. Пять из них – сгорели."Ночью людей экстренно эвакуировали в ближайшие три школы. Первоначально размещено было немногим более 200 человек, сейчас осталось меньше половины, кого-то уже забрали родственники", – рассказал Хинштейн.Губернатор уже утвердил меры поддержки. За поврежденное имущество пострадавшие получат 75 тысяч рублей, за полную утрату – 150 тысяч единовременно и 65 тысяч в месяц, как в приграничных районах. Для отказавшихся ехать к родственникам подготовят места во временных пунктах размещения, аренду компенсируют.Кроме того, до возвращения жильцов в дома вводят мораторий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ремонт коснется квартир и общих помещений. Охранять жилища в вечернее время будут добровольцы отряда "Барс-Курск".По информации врио губернатора Курской области на данный момент в больнице остаются четыре человека. Одна женщина в тяжелом состоянии – она в реанимации с 45% ожогов второй и третьей степени лица и туловища."Наши медики на связи со специалистами в Москве, в ближайшее время пострадавшую переведут на лечение в столицу", – заверил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на КурскНовости Курска: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛАВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хинштейн, курск, курская область, обстрелы всу, новости, происшествия