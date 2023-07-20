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Удары возмездия продолжаются: ВС РФ уничтожили военные цеха в Одессе - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Удары возмездия продолжаются: ВС РФ уничтожили военные цеха в Одессе
Удары возмездия продолжаются: ВС РФ уничтожили военные цеха в Одессе - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Удары возмездия продолжаются: ВС РФ уничтожили военные цеха в Одессе
Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T14:19
2023-07-20T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева."Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - указали в ведомстве.После теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом, российские военные третью ночь подряд наносят удары высокоточным оружием по объектам на Украине.Так, в ночь на среду был нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области.В ночь на вторник ВС РФ ударили по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Кроме того, в районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе, Николаеве и Сумах ночью прогремели взрывы - что уничтоженоМощные удары нанесены по военным объектам у Одессы и авиабазе КанатовоУдар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ
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министерство обороны рф, сво, украина, одесса, одесская область, николаев, николаевская область, новости
Удары возмездия продолжаются: ВС РФ уничтожили военные цеха в Одессе

ВС России нанесли удары по местам производства и хранения беспилотных катеров в Одессе

14:19 20.07.2023 (обновлено: 14:32 20.07.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск российских ракет
Пуск российских ракет
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска. Об этом сообщает Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - указали в ведомстве.
После теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом, российские военные третью ночь подряд наносят удары высокоточным оружием по объектам на Украине.
Так, в ночь на среду был нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области.
В ночь на вторник ВС РФ ударили по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Кроме того, в районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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