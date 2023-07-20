https://crimea.ria.ru/20230720/v-odesse-nikolaeve-i-sumakh-nochyu-progremeli-vzryvy---chto-unichtozheno-1130183195.html

В Одессе, Николаеве и Сумах ночью прогремели взрывы - что уничтожено

В Одессе, Николаеве и Сумах ночью прогремели взрывы - что уничтожено - РИА Новости Крым, 20.07.2023

В Одессе, Николаеве и Сумах ночью прогремели взрывы - что уничтожено

Серия мощных взрывов прогремела в Одессе в ночь на 20 июля, сообщается о повреждении объектов логистики. РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T08:56

2023-07-20T08:56

2023-07-20T08:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Одессе в ночь на 20 июля, сообщается о повреждении объектов логистики.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области воздушную тревогу объявили в 01.56. Также сирена звучала в Кировоградской и Винницкой областях. Позже украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Одессе, а также в Николаеве и Сумах.Как сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона, в результате взрывов повреждены объекты логистики и административное здание в Одесской области.Накануне мощные взрывы прогремели в Одессе и области, Киеве, Николаевской области и других регионах Украины. По данным Минобороны России, удары крылатыми ракетами нанесены по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины. Все назначенные объекты были поражены. Цель удара достигнута.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФТочный удар: в Николаеве прогремел сильный взрыв - что известноРоссийские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтожены

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