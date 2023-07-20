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В Одессе, Николаеве и Сумах ночью прогремели взрывы - что уничтожено - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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В Одессе, Николаеве и Сумах ночью прогремели взрывы - что уничтожено
В Одессе, Николаеве и Сумах ночью прогремели взрывы - что уничтожено - РИА Новости Крым, 20.07.2023
В Одессе, Николаеве и Сумах ночью прогремели взрывы - что уничтожено
Серия мощных взрывов прогремела в Одессе в ночь на 20 июля, сообщается о повреждении объектов логистики. РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T08:56
2023-07-20T08:56
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Одессе в ночь на 20 июля, сообщается о повреждении объектов логистики.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области воздушную тревогу объявили в 01.56. Также сирена звучала в Кировоградской и Винницкой областях. Позже украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Одессе, а также в Николаеве и Сумах.Как сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона, в результате взрывов повреждены объекты логистики и административное здание в Одесской области.Накануне мощные взрывы прогремели в Одессе и области, Киеве, Николаевской области и других регионах Украины. По данным Минобороны России, удары крылатыми ракетами нанесены по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины. Все назначенные объекты были поражены. Цель удара достигнута.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФТочный удар: в Николаеве прогремел сильный взрыв - что известноРоссийские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтожены
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украина, одесса, николаев, сумская область, новости, в мире, винницкая область, кировоград
В Одессе, Николаеве и Сумах ночью прогремели взрывы - что уничтожено

СМИ: в трех областях Украины ночью звучали взрывы, в Одессе повреждены объекты логистики

08:56 20.07.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныМЧС Украины во время ликвидации пожара
МЧС Украины во время ликвидации пожара
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Одессе в ночь на 20 июля, сообщается о повреждении объектов логистики.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области воздушную тревогу объявили в 01.56. Также сирена звучала в Кировоградской и Винницкой областях. Позже украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Одессе, а также в Николаеве и Сумах.
Как сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона, в результате взрывов повреждены объекты логистики и административное здание в Одесской области.
"Есть попадания и в Николаевской, и в Одесской областях. В Одессе разрушено административное здание. Последствия уточняются. Попадания в области касаются объектов логистики — это складские помещения", — цитирует Гуменюк РИА Новости.
Накануне мощные взрывы прогремели в Одессе и области, Киеве, Николаевской области и других регионах Украины. По данным Минобороны России, удары крылатыми ракетами нанесены по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины. Все назначенные объекты были поражены. Цель удара достигнута.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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УкраинаОдессаНиколаевСумская областьНовостиВ миреВинницкая областьКировоград
 
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