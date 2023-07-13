Российские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтожены
Минобороны: ВС РФ ночью нанесли групповой ракетный удар по местам хранения боеприпасов ВСУ
14:19 13.07.2023 (обновлено: 14:28 13.07.2023)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ночь на четверг нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складам с боеприпасами для украинских войск, все объекты поражены. Об этом сообщает Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ продолжаю наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника.
По данным главы Минобороны, за время контрнаступления с 4 июня потери вооруженных сил Украины составили более 26 тысяч военнослужащих и свыше и трех тысяч единиц различного вооружения. В частности, уничтожены 21 самолет, пять вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронированных машин, в том числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.
Первого июля российские военнослужащие нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления украинской оперативно-тактической группы "Донецк".
Читайте также на РИА Новости Крым: