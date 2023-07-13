https://crimea.ria.ru/20230713/rossiyskie-voyska-nanesli-raketnyy-udar-po-skladam-vsu--tseli-unichtozheny-1130035748.html

Российские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтожены

Российские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтожены - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Российские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтожены

Вооруженные силы РФ в ночь на четверг нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складам с боеприпасами для украинских войск, все объекты... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T14:19

2023-07-13T14:19

2023-07-13T14:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ночь на четверг нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складам с боеприпасами для украинских войск, все объекты поражены. Об этом сообщает Минобороны России.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ продолжаю наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника.По данным главы Минобороны, за время контрнаступления с 4 июня потери вооруженных сил Украины составили более 26 тысяч военнослужащих и свыше и трех тысяч единиц различного вооружения. В частности, уничтожены 21 самолет, пять вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронированных машин, в том числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.Первого июля российские военнослужащие нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления украинской оперативно-тактической группы "Донецк".Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ уничтожили вражеский Ми-24, командный пункт и склады ВСУГрупповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк"Отражены 18 попыток атак и высадка диверсантов - потери ВСУ за сутки

https://crimea.ria.ru/20230617/armiya-rossii-nanesla-gruppovoy-udar-po-tsentru-prinyatiya-resheniy-vsu-1129450502.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии