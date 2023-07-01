https://crimea.ria.ru/20230701/otrazheny-18-popytok-atak-i-vysadka-diversantov---poteri-vsu-za-sutki-1129748832.html

Отражены 18 попыток атак и высадка диверсантов - потери ВСУ за сутки

Отражены 18 попыток атак и высадка диверсантов - потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Отражены 18 попыток атак и высадка диверсантов - потери ВСУ за сутки

За сутки российские войска отразили 18 попыток наступления украинских боевиков на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, а также ликвидировали... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T14:07

2023-07-01T14:07

2023-07-01T14:07

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. За сутки российские войска отразили 18 попыток наступления украинских боевиков на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, а также ликвидировали ДРГ, которая попыталась высадиться на остров Антоновский в Херсонской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Больше всего попыток враг предпринял на Донецком направлении. Там обороняющиеся подразделения "Южной" группировки войск успешно пресекли 15 атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики.На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены две атаки противника в районе населенного пункта Старомайорское ДНР.Еще одну попытку наступления украинских боевиков российские военные отразили на Запорожском направлении в районе населенного пункта Пятихатки. Кроме того, в Луговском было разбито подразделение 106-й бригады территориальной обороны.Кроме того, при попытке высадки на остров Антоновский уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк"Группировка "Днепр" ликвидировала еще 70 боевиков ВСУ и западную техникуУничтожают боевиков сотнями: российские военные отразили все атаки ВСУ

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сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), события в донбассе, контрнаступление всу, новости, донецкая народная республика (днр), запорожская область