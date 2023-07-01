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Отражены 18 попыток атак и высадка диверсантов - потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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Отражены 18 попыток атак и высадка диверсантов - потери ВСУ за сутки
Отражены 18 попыток атак и высадка диверсантов - потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Отражены 18 попыток атак и высадка диверсантов - потери ВСУ за сутки
За сутки российские войска отразили 18 попыток наступления украинских боевиков на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, а также ликвидировали... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T14:07
2023-07-01T14:07
сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
события в донбассе
контрнаступление всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. За сутки российские войска отразили 18 попыток наступления украинских боевиков на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, а также ликвидировали ДРГ, которая попыталась высадиться на остров Антоновский в Херсонской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Больше всего попыток враг предпринял на Донецком направлении. Там обороняющиеся подразделения "Южной" группировки войск успешно пресекли 15 атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики.На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены две атаки противника в районе населенного пункта Старомайорское ДНР.Еще одну попытку наступления украинских боевиков российские военные отразили на Запорожском направлении в районе населенного пункта Пятихатки. Кроме того, в Луговском было разбито подразделение 106-й бригады территориальной обороны.Кроме того, при попытке высадки на остров Антоновский уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк"Группировка "Днепр" ликвидировала еще 70 боевиков ВСУ и западную техникуУничтожают боевиков сотнями: российские военные отразили все атаки ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), события в донбассе, контрнаступление всу, новости, донецкая народная республика (днр), запорожская область
Отражены 18 попыток атак и высадка диверсантов - потери ВСУ за сутки

Армия России за сутки пресекла 18 попыток ВСУ атаковать на трех направлениях - Минобороны

14:07 01.07.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. За сутки российские войска отразили 18 попыток наступления украинских боевиков на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, а также ликвидировали ДРГ, которая попыталась высадиться на остров Антоновский в Херсонской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.
Больше всего попыток враг предпринял на Донецком направлении. Там обороняющиеся подразделения "Южной" группировки войск успешно пресекли 15 атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики.
"В ходе боевых действий потери ВСУ составили более 265-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", а также одно орудие Д-20", - уточняется в сообщении.
На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены две атаки противника в районе населенного пункта Старомайорское ДНР.
Еще одну попытку наступления украинских боевиков российские военные отразили на Запорожском направлении в районе населенного пункта Пятихатки. Кроме того, в Луговском было разбито подразделение 106-й бригады территориальной обороны.
"Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, а также одна гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, при попытке высадки на остров Антоновский уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
"Ликвидирована диверсионная группа ВСУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский. Также на Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщается в сводке оборонного ведомства.
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