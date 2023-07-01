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Групповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк"

Групповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк" - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Групповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк"

Российские военнослужащие нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления украинской оперативно-тактической... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T13:27

2023-07-01T13:27

2023-07-01T13:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления украинской оперативно-тактической группы "Донецк". Об этом сообщает Минобороны России.Ранее Минобороны сообщало, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате нанесенного удара уничтожены два украинских генерала и около 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников. Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожают боевиков сотнями: российские военные отразили все атаки ВСУЛавров: РФ будет уничтожать на Украине западных офицеров и наемниковВ Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, новости, события в донбассе