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Групповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк" - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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Групповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк"
Групповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк" - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Групповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк"
Российские военнослужащие нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления украинской оперативно-тактической... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T13:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления украинской оперативно-тактической группы "Донецк". Об этом сообщает Минобороны России.Ранее Минобороны сообщало, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате нанесенного удара уничтожены два украинских генерала и около 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников. Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожают боевиков сотнями: российские военные отразили все атаки ВСУЛавров: РФ будет уничтожать на Украине западных офицеров и наемниковВ Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ
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министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, новости, события в донбассе
Групповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк"

ВС России нанесли мощный удар по пунктам управления группы ВСУ "Донецк"

13:27 01.07.2023 (обновлено: 13:34 01.07.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления украинской оперативно-тактической группы "Донецк". Об этом сообщает Минобороны России.
"Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк". Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сообщили в ведомстве.
Ранее Минобороны сообщало, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате нанесенного удара уничтожены два украинских генерала и около 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников.
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В Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ
 
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