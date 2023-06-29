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В Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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В Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ
В Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ - РИА Новости Крым, 29.06.2023
В Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ
Два украинских генерала и около 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников уничтожены в результате высокоточного удара российских РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T14:09
2023-06-29T14:33
министерство обороны рф
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донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Два украинских генерала и около 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников уничтожены в результате высокоточного удара российских военных в Краматорске (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Накануне Минобороны сообщало, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.Ранее ВКС России нанесли прицельные удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ в Донбассе.При этом в четверг боец группировки "Днепр" рассказал, что российские военные успешно отражают атаки украинских боевиков в районе Антоновского моста. Противник несет огромные потери в живой силе и технике.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные удары ВС России: поражены командные пункты и склад ракет ВСУУкраинская ДРГ уничтожена при попытке высадки на остров АнтоновскийУдары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), краматорск, новости, вооруженные силы россии, потери всу
В Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ

Минобороны: 27 июня ударом ВС России уничтожены 2 генерала, 50 офицеров ВСУ и 20 наемников

14:09 29.06.2023 (обновлено: 14:33 29.06.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Два украинских генерала и около 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников уничтожены в результате высокоточного удара российских военных в Краматорске (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"По уточненной информации, в результате высокоточного удара 27 июня в городе Краматорск Донецкой Народной Республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников", - говорится в сообщении.

Накануне Минобороны сообщало, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Ранее ВКС России нанесли прицельные удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ в Донбассе.
При этом в четверг боец группировки "Днепр" рассказал, что российские военные успешно отражают атаки украинских боевиков в районе Антоновского моста. Противник несет огромные потери в живой силе и технике.
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Министерство обороны РФСВОСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)КраматорскНовостиВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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