https://crimea.ria.ru/20230629/v-kramatorske-vysokotochnym-udarom-unichtozheny-2-generala-i-50-ofitserov-vsu-1129714642.html

В Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ

В Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ - РИА Новости Крым, 29.06.2023

В Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ

Два украинских генерала и около 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников уничтожены в результате высокоточного удара российских РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T14:09

2023-06-29T14:09

2023-06-29T14:33

министерство обороны рф

сво

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

донецкая народная республика (днр)

краматорск

новости

вооруженные силы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1b/1126624742_0:29:1307:764_1920x0_80_0_0_cb1b3b48c27ce336e0a7c68ed6306778.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Два украинских генерала и около 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников уничтожены в результате высокоточного удара российских военных в Краматорске (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Накануне Минобороны сообщало, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.Ранее ВКС России нанесли прицельные удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ в Донбассе.При этом в четверг боец группировки "Днепр" рассказал, что российские военные успешно отражают атаки украинских боевиков в районе Антоновского моста. Противник несет огромные потери в живой силе и технике.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные удары ВС России: поражены командные пункты и склад ракет ВСУУкраинская ДРГ уничтожена при попытке высадки на остров АнтоновскийУдары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ

донецкая народная республика (днр)

краматорск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), краматорск, новости, вооруженные силы россии, потери всу