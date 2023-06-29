https://crimea.ria.ru/20230629/v-kramatorske-vysokotochnym-udarom-unichtozheny-2-generala-i-50-ofitserov-vsu-1129714642.html
В Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ
В Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ - РИА Новости Крым, 29.06.2023
В Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ
Два украинских генерала и около 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников уничтожены в результате высокоточного удара российских РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T14:09
2023-06-29T14:09
2023-06-29T14:33
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ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Два украинских генерала и около 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников уничтожены в результате высокоточного удара российских военных в Краматорске (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Накануне Минобороны сообщало, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.Ранее ВКС России нанесли прицельные удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ в Донбассе.При этом в четверг боец группировки "Днепр" рассказал, что российские военные успешно отражают атаки украинских боевиков в районе Антоновского моста. Противник несет огромные потери в живой силе и технике.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные удары ВС России: поражены командные пункты и склад ракет ВСУУкраинская ДРГ уничтожена при попытке высадки на остров АнтоновскийУдары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ
Минобороны: 27 июня ударом ВС России уничтожены 2 генерала, 50 офицеров ВСУ и 20 наемников
14:09 29.06.2023 (обновлено: 14:33 29.06.2023)