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Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ
Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ
Российские военные нанесли прицельные удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T14:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли прицельные удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, подчеркнули в оборонном ведомстве.Ранее Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран. Цели удара также достигнуты. Читайте также на РИА Новости Крым:США передают новую партию вооружений Украине: что вошло в списокПленные рассказали, как в натовских центрах их учили убивать русскихГруппировка "Днепр" бьет врага на Херсонщине - сводка с фронта
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всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости, сво, вооруженные силы россии, запорожская область
Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ

ВС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ в Донбассе

14:19 28.06.2023 (обновлено: 14:27 28.06.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27 ВКС РФ
Многоцелевой истребитель Су-27 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли прицельные удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Воздушно-космическими силами России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе", - говорится в сообщении.
Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран. Цели удара также достигнуты.
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