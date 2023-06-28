https://crimea.ria.ru/20230628/udary-naneseny-po-obektam-neftepererabotki-i-khraneniya-topliva-dlya-vsu-1129690151.html

Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ

Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ

Российские военные нанесли прицельные удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T14:19

2023-06-28T14:19

2023-06-28T14:27

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли прицельные удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, подчеркнули в оборонном ведомстве.Ранее Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран. Цели удара также достигнуты. Читайте также на РИА Новости Крым:США передают новую партию вооружений Украине: что вошло в списокПленные рассказали, как в натовских центрах их учили убивать русскихГруппировка "Днепр" бьет врага на Херсонщине - сводка с фронта

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости, сво, вооруженные силы россии, запорожская область