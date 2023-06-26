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Ракетный удар нанесен по складам с боеприпасами ВСУ - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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Ракетный удар нанесен по складам с боеприпасами ВСУ
Ракетный удар нанесен по складам с боеприпасами ВСУ - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Ракетный удар нанесен по складам с боеприпасами ВСУ
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по складам артиллерийских боеприпасов Украины, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T15:22
2023-06-26T15:22
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по складам артиллерийских боеприпасов Украины, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщает Минобороны России.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Ранее Вооруженные силы Российской Федерации нанесли мощный удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Все цели удара достигнуты, отметили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на УкраинеРоссийские военные уничтожили склады ВСУ с топливом и боеприпасамиВСУ потерпели провал на четырех направлениях
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РИА Новости Крым
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новости, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), всу (вооруженные силы украины)
Ракетный удар нанесен по складам с боеприпасами ВСУ

Минобороны России: групповой ракетный удар нанесен по украинским складам боеприпасов

15:22 26.06.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты
Запуск ракеты
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по складам артиллерийских боеприпасов Украины, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщает Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран", - говорится в сообщении.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
Ранее Вооруженные силы Российской Федерации нанесли мощный удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Все цели удара достигнуты, отметили в Минобороны.
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