https://crimea.ria.ru/20230626/raketnyy-udar-nanesen-po-skladam-s-boepripasami-vsu-1129639336.html

Ракетный удар нанесен по складам с боеприпасами ВСУ

Ракетный удар нанесен по складам с боеприпасами ВСУ - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Ракетный удар нанесен по складам с боеприпасами ВСУ

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по складам артиллерийских боеприпасов Украины, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T15:22

2023-06-26T15:22

2023-06-26T15:22

новости

армия и флот

вооруженные силы россии

сво

министерство обороны рф

воздушно-космический силы (вкс)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по складам артиллерийских боеприпасов Украины, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщает Минобороны России.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Ранее Вооруженные силы Российской Федерации нанесли мощный удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Все цели удара достигнуты, отметили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на УкраинеРоссийские военные уничтожили склады ВСУ с топливом и боеприпасамиВСУ потерпели провал на четырех направлениях

https://crimea.ria.ru/20230626/informatsiya-o-vysadke-vsu-pod-antonovskim-mostom--feyk-1129629586.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), всу (вооруженные силы украины)