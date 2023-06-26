https://crimea.ria.ru/20230626/raketnyy-udar-nanesen-po-skladam-s-boepripasami-vsu-1129639336.html
Ракетный удар нанесен по складам с боеприпасами ВСУ
Ракетный удар нанесен по складам с боеприпасами ВСУ - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Ракетный удар нанесен по складам с боеприпасами ВСУ
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по складам артиллерийских боеприпасов Украины, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T15:22
2023-06-26T15:22
2023-06-26T15:22
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по складам артиллерийских боеприпасов Украины, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщает Минобороны России.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Ранее Вооруженные силы Российской Федерации нанесли мощный удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Все цели удара достигнуты, отметили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на УкраинеРоссийские военные уничтожили склады ВСУ с топливом и боеприпасамиВСУ потерпели провал на четырех направлениях
https://crimea.ria.ru/20230626/informatsiya-o-vysadke-vsu-pod-antonovskim-mostom--feyk-1129629586.html
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новости, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), всу (вооруженные силы украины)
Ракетный удар нанесен по складам с боеприпасами ВСУ
Минобороны России: групповой ракетный удар нанесен по украинским складам боеприпасов