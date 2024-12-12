https://crimea.ria.ru/20241212/intsident-v-roddome-simferopolya---delo-kontroliruet-bastrykin-1142569599.html

Инцидент в роддоме Симферополя - дело контролирует Бастрыкин

Инцидент в роддоме Симферополя - дело контролирует Бастрыкин - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Инцидент в роддоме Симферополя - дело контролирует Бастрыкин

Глава российского следствия Александр Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании ребенка в симферопольском роддоме. Об этом сообщает пресс-служба Следкома... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T09:31

2024-12-12T09:31

2024-12-12T09:31

александр бастрыкин

симферополь

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Глава российского следствия Александр Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании ребенка в симферопольском роддоме. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.В минздраве Крыма накануне сообщили, что проведут проверку по факту информации о применении запрещенных приемов в симферопольском роддоме №2. Обстоятельства причинения травм новорожденному ребенку в процессе родов в симферопольском роддоме устанавливает Следственный комитет."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах произошедшего", - сказано в сообщении.Уточняется, что на текущий момент младенец продолжает находиться в медицинском учреждении.В сентябре председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, связанное с оказанием ненадлежащей медицинской помощи роженице в перинатальном центре Евпатории, в результате чего ребенок погиб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девушки-подростка в КрымуГрубо нарушила этику - в Симферополе уволили сотрудницу больницыДомашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное дело

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, симферополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, новости крыма, родильный дом, происшествия