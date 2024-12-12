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Инцидент в роддоме Симферополя - дело контролирует Бастрыкин - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Инцидент в роддоме Симферополя - дело контролирует Бастрыкин
Инцидент в роддоме Симферополя - дело контролирует Бастрыкин - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Инцидент в роддоме Симферополя - дело контролирует Бастрыкин
Глава российского следствия Александр Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании ребенка в симферопольском роддоме. Об этом сообщает пресс-служба Следкома... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T09:31
2024-12-12T09:31
александр бастрыкин
симферополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крым
новости крыма
родильный дом
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Глава российского следствия Александр Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании ребенка в симферопольском роддоме. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.В минздраве Крыма накануне сообщили, что проведут проверку по факту информации о применении запрещенных приемов в симферопольском роддоме №2. Обстоятельства причинения травм новорожденному ребенку в процессе родов в симферопольском роддоме устанавливает Следственный комитет."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах произошедшего", - сказано в сообщении.Уточняется, что на текущий момент младенец продолжает находиться в медицинском учреждении.В сентябре председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, связанное с оказанием ненадлежащей медицинской помощи роженице в перинатальном центре Евпатории, в результате чего ребенок погиб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девушки-подростка в КрымуГрубо нарушила этику - в Симферополе уволили сотрудницу больницыДомашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное дело
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РИА Новости Крым
1
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96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр бастрыкин, симферополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, новости крыма, родильный дом, происшествия
Инцидент в роддоме Симферополя - дело контролирует Бастрыкин

Дело о травмировании ребенка в роддоме Симферополя ушло на контроль Бастрыкина

09:31 12.12.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Глава российского следствия Александр Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании ребенка в симферопольском роддоме. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
В минздраве Крыма накануне сообщили, что проведут проверку по факту информации о применении запрещенных приемов в симферопольском роддоме №2. Обстоятельства причинения травм новорожденному ребенку в процессе родов в симферопольском роддоме устанавливает Следственный комитет.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах произошедшего", - сказано в сообщении.
Уточняется, что на текущий момент младенец продолжает находиться в медицинском учреждении.
В сентябре председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, связанное с оказанием ненадлежащей медицинской помощи роженице в перинатальном центре Евпатории, в результате чего ребенок погиб.
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Александр БастрыкинСимферопольСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КрымНовости КрымаРодильный домПроисшествия
 
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