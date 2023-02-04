https://crimea.ria.ru/20230204/domashnie-rody-v-krymu-obernulis-tragediey--zavedeno-ugolovnoe-delo-1126783612.html

Домашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное дело

Домашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное дело - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Домашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное дело

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту смерти новорожденного в Ленинском районе. СК возбудил уголовное дело. РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T15:18

2023-02-04T15:18

2023-02-04T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проводит проверку по факту смерти новорожденного в Ленинском районе. СК возбудил уголовное дело.По информации правоохранителей, беременная 32-летняя жительница региона отказалась ехать в больницу и, пренебрегая указаниями акушера-гинеколога, родила ребенка в частном доме. При этом помощь ей оказывала знакомая, не имеющая медицинского образования.У женщины на воспитании есть еще один ребенок, семья не стоит на учете в органах системы профилактики и безнадзорности, отметили в прокуратуре. Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Ход расследования взяло на контроль руководство прокуратуры Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Где новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатологВ Саках осудили женщину за убийство новорожденного ребенкаНа Кубани женщина закопала мертворожденного ребенка в лесу

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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