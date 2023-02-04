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Домашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное дело
Домашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное дело - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Домашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное дело
Прокуратура Крыма проводит проверку по факту смерти новорожденного в Ленинском районе. СК возбудил уголовное дело. РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T15:18
2023-02-04T15:18
2023-02-04T17:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проводит проверку по факту смерти новорожденного в Ленинском районе. СК возбудил уголовное дело.По информации правоохранителей, беременная 32-летняя жительница региона отказалась ехать в больницу и, пренебрегая указаниями акушера-гинеколога, родила ребенка в частном доме. При этом помощь ей оказывала знакомая, не имеющая медицинского образования.У женщины на воспитании есть еще один ребенок, семья не стоит на учете в органах системы профилактики и безнадзорности, отметили в прокуратуре. Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Ход расследования взяло на контроль руководство прокуратуры Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Где новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатологВ Саках осудили женщину за убийство новорожденного ребенкаНа Кубани женщина закопала мертворожденного ребенка в лесу
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, крымский следком, прокуратура республики крым, происшествия, общество
Домашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное дело
В Крыму роды на дому закончились смертью младенца: возбуждено уголовное дело
15:18 04.02.2023 (обновлено: 17:12 04.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проводит проверку по факту смерти новорожденного в Ленинском районе. СК возбудил уголовное дело.
По информации правоохранителей, беременная 32-летняя жительница региона отказалась ехать в больницу и, пренебрегая указаниями акушера-гинеколога, родила ребенка в частном доме. При этом помощь ей оказывала знакомая, не имеющая медицинского образования.
Появившийся на свет мальчик спустя минуты скончался из-за отсутствия квалифицированной медпомощи, уточнили в крымском управлении СК РФ.
У женщины на воспитании есть еще один ребенок, семья не стоит на учете в органах системы профилактики и безнадзорности, отметили в прокуратуре.
Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Ход расследования взяло на контроль руководство прокуратуры Крыма.
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