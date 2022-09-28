https://crimea.ria.ru/20220928/v-sakakh-osudili-zhenschinu-za-ubiystvo-novorozhdennogo-rebenka-1124645508.html
В Саках осудили женщину за убийство новорожденного ребенка
В Саках осудили женщину за убийство новорожденного ребенка - РИА Новости Крым, 28.09.2022
В Саках осудили женщину за убийство новорожденного ребенка
Жительницу Сакского района приговорили к полутора годам лишения свободы за убийство новорожденной дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T09:07
2022-09-28T09:07
2022-09-28T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Жительницу Сакского района приговорили к полутора годам лишения свободы за убийство новорожденной дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, в марте 2022 года 36-летняя подсудимая, находясь дома у своего знакомого и будучи в состоянии алкогольного опьянения, родила доношенную и жизнеспособную девочку. Однако сразу же после родов мать задушила ребенка и избавилась от тела.О своем преступлении женщина рассказала знакомой, которая и сообщила в правоохранительные органы о содеянном, уточнили в Крымском Следкоме.По итогам рассмотрения дела суд приговорил женщину к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил пока в законную силу.
https://crimea.ria.ru/20220607/v-krymu-mat-arestovana-po-podozreniyu-v-ubiystve-svoego-4-letnego-syna-1123474521.html
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РИА Новости Крым
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В Саках осудили женщину за убийство новорожденного ребенка
Жительница Сак получила срок за убийство новорожденной дочери
09:07 28.09.2022 (обновлено: 09:16 28.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Жительницу Сакского района приговорили к полутора годам лишения свободы за убийство новорожденной дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, в марте 2022 года 36-летняя подсудимая, находясь дома у своего знакомого и будучи в состоянии алкогольного опьянения, родила доношенную и жизнеспособную девочку. Однако сразу же после родов мать задушила ребенка и избавилась от тела.
О своем преступлении женщина рассказала знакомой, которая и сообщила в правоохранительные органы о содеянном, уточнили в Крымском Следкоме.
По итогам рассмотрения дела суд приговорил женщину к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил пока в законную силу.