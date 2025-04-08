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Пошлины Трампа: кто больше всех проиграет в ЕС и что теряют сами США

Пошлины Трампа: кто больше всех проиграет в ЕС и что теряют сами США - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Пошлины Трампа: кто больше всех проиграет в ЕС и что теряют сами США

Новые торговые пошлины, которые ввел американский президент Дональд Трамп, больше всего ударят по экономике Германии, однако ситуация может оказаться критичной... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T17:42

2025-04-08T17:42

2025-04-08T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новые торговые пошлины, которые ввел американский президент Дональд Трамп, больше всего ударят по экономике Германии, однако ситуация может оказаться критичной для всей Европы, а также запустить негативные процессы в экономике самих США. Такое мнение РИА Новости Крым выразил экономист Михаил Беляев.Рецессия в ЕвропеБеляев констатирует: после пандемии акценты в странах Евросоюза смещаются в пользу национальных экономик. В этой связи выяснять отношения с США каждая конкретная страна будет в двухстороннем порядке, но все же под эгидой ЕС, поскольку европейская экономика пока все еще - единый хозяйственный механизм."20% экспорта Европы идет в США. Продукция самая разнообразная – от автомобилей до бытовой техники и одежды. Речь о сотнях миллиардов долларов. Удорожание ввозных пошлин – это падение объемов поставок, падение курсов акций, темпов экономики, поломка цепочек связей. Поэтому им нужен диалог, нужны контрмеры. В противном случае это тяжелые времена для всей Европы и тут не имеет значение, кто и чем торгует", - продолжает экономист.Инфляция в США"Сейчас дефицит торговли США с Европой достаточно большой. То есть Европа поставляет в Америку намного больше, чем покупает у Штатов. Трамп вводит пошлины, чтобы ввоз стал невыгоден и его объемы упали. Он отгораживается этими ввозными пошлинами, чтобы поставить американского производителя в более комфортные условия, поднять производство внутри страны", - поясняет Белев мотивацию американского лидера.В теории это действительно должно поднять стимулы для экономического роста американских производителей. Однако эксперт подчеркивает: в экономике даже самый незыблемый теоретический постулат не всегда работает на практике. В этой связи долгосрочные дивиденды от такого решения пока под вопросом, а вот краткосрочные ударят по рядовому американцу.Что касается стран, которые меньше всего пострадают от тарифного решения Вашингтона, – это Китай и Индия, считает Беляев. Эти страны живут собственными производствами, имеют огромный внутренний рынок и хорошие связи с другими странами, а значит не критично зависят от импорта в Америку.3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп. США также ввели 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на весь импорт, в том числе из Украины. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.ЕС планирует ввести контрмеры против пошлин, введенных Вашингтоном, в два этапа: в апреле и мае. Такое заявление 7 апреля сделал еврокомиссар Марош Шефчович.Ранее член Международного союза экономистов Игорь Диденко в комментарии РИА Новости Крым отметил, что Трамп введением новых торговых пошлин решил сократить огромный внешний долг США, а тот факт, что это не коснулось России, может быть позитивным сигналом в политическом смысле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный удар: чем грозит Европе тарифная война Трампа – экспертЛавров прокомментировал заявления Трампа о пошлинах для БРИКСУдар по туалетной бумаге из США: ЕС готовит ответ Трампу единым фронтом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, европа, пошлина, торговые войны, внешняя торговля, мнения, михаил беляев, экономика, в мире