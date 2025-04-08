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Пошлины Трампа: кто больше всех проиграет в ЕС и что теряют сами США - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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Пошлины Трампа: кто больше всех проиграет в ЕС и что теряют сами США
Пошлины Трампа: кто больше всех проиграет в ЕС и что теряют сами США - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Пошлины Трампа: кто больше всех проиграет в ЕС и что теряют сами США
Новые торговые пошлины, которые ввел американский президент Дональд Трамп, больше всего ударят по экономике Германии, однако ситуация может оказаться критичной... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T17:42
2025-04-08T17:42
эксклюзивы риа новости крым
дональд трамп
сша
европа
пошлина
торговые войны
внешняя торговля
мнения
михаил беляев
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новые торговые пошлины, которые ввел американский президент Дональд Трамп, больше всего ударят по экономике Германии, однако ситуация может оказаться критичной для всей Европы, а также запустить негативные процессы в экономике самих США. Такое мнение РИА Новости Крым выразил экономист Михаил Беляев.Рецессия в ЕвропеБеляев констатирует: после пандемии акценты в странах Евросоюза смещаются в пользу национальных экономик. В этой связи выяснять отношения с США каждая конкретная страна будет в двухстороннем порядке, но все же под эгидой ЕС, поскольку европейская экономика пока все еще - единый хозяйственный механизм."20% экспорта Европы идет в США. Продукция самая разнообразная – от автомобилей до бытовой техники и одежды. Речь о сотнях миллиардов долларов. Удорожание ввозных пошлин – это падение объемов поставок, падение курсов акций, темпов экономики, поломка цепочек связей. Поэтому им нужен диалог, нужны контрмеры. В противном случае это тяжелые времена для всей Европы и тут не имеет значение, кто и чем торгует", - продолжает экономист.Инфляция в США"Сейчас дефицит торговли США с Европой достаточно большой. То есть Европа поставляет в Америку намного больше, чем покупает у Штатов. Трамп вводит пошлины, чтобы ввоз стал невыгоден и его объемы упали. Он отгораживается этими ввозными пошлинами, чтобы поставить американского производителя в более комфортные условия, поднять производство внутри страны", - поясняет Белев мотивацию американского лидера.В теории это действительно должно поднять стимулы для экономического роста американских производителей. Однако эксперт подчеркивает: в экономике даже самый незыблемый теоретический постулат не всегда работает на практике. В этой связи долгосрочные дивиденды от такого решения пока под вопросом, а вот краткосрочные ударят по рядовому американцу.Что касается стран, которые меньше всего пострадают от тарифного решения Вашингтона, – это Китай и Индия, считает Беляев. Эти страны живут собственными производствами, имеют огромный внутренний рынок и хорошие связи с другими странами, а значит не критично зависят от импорта в Америку.3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп. США также ввели 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на весь импорт, в том числе из Украины. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.ЕС планирует ввести контрмеры против пошлин, введенных Вашингтоном, в два этапа: в апреле и мае. Такое заявление 7 апреля сделал еврокомиссар Марош Шефчович.Ранее член Международного союза экономистов Игорь Диденко в комментарии РИА Новости Крым отметил, что Трамп введением новых торговых пошлин решил сократить огромный внешний долг США, а тот факт, что это не коснулось России, может быть позитивным сигналом в политическом смысле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный удар: чем грозит Европе тарифная война Трампа – экспертЛавров прокомментировал заявления Трампа о пошлинах для БРИКСУдар по туалетной бумаге из США: ЕС готовит ответ Трампу единым фронтом
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дональд трамп, сша, европа, пошлина, торговые войны, внешняя торговля, мнения, михаил беляев, экономика, в мире
Пошлины Трампа: кто больше всех проиграет в ЕС и что теряют сами США

Пошлины Трампа больше всего ударят по экономике Германии - мнение

17:42 08.04.2025
 
© AP Photo Jens MeyerАвтомобилестроение в Европе
Автомобилестроение в Европе - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo Jens Meyer
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новые торговые пошлины, которые ввел американский президент Дональд Трамп, больше всего ударят по экономике Германии, однако ситуация может оказаться критичной для всей Европы, а также запустить негативные процессы в экономике самих США. Такое мнение РИА Новости Крым выразил экономист Михаил Беляев.

Рецессия в Европе

"По всем раскладам, больше всего пострадает Германия. Именно в Германии больше всего просели биржевые индексы компаний. В частности, речь об автоконцернах, машиностроении, фармацевтической промышленности, которые сильно ориентированы на экспорт. И вплоть до компаний военно-промышленного комплекса, таких как Rheinmetall (крупнейший производитель военной техники и вооружения в Германии и Европе – ред.)", - говорит эксперт.
Беляев констатирует: после пандемии акценты в странах Евросоюза смещаются в пользу национальных экономик. В этой связи выяснять отношения с США каждая конкретная страна будет в двухстороннем порядке, но все же под эгидой ЕС, поскольку европейская экономика пока все еще - единый хозяйственный механизм.
"20% экспорта Европы идет в США. Продукция самая разнообразная – от автомобилей до бытовой техники и одежды. Речь о сотнях миллиардов долларов. Удорожание ввозных пошлин – это падение объемов поставок, падение курсов акций, темпов экономики, поломка цепочек связей. Поэтому им нужен диалог, нужны контрмеры. В противном случае это тяжелые времена для всей Европы и тут не имеет значение, кто и чем торгует", - продолжает экономист.

Инфляция в США

"Сейчас дефицит торговли США с Европой достаточно большой. То есть Европа поставляет в Америку намного больше, чем покупает у Штатов. Трамп вводит пошлины, чтобы ввоз стал невыгоден и его объемы упали. Он отгораживается этими ввозными пошлинами, чтобы поставить американского производителя в более комфортные условия, поднять производство внутри страны", - поясняет Белев мотивацию американского лидера.
В теории это действительно должно поднять стимулы для экономического роста американских производителей. Однако эксперт подчеркивает: в экономике даже самый незыблемый теоретический постулат не всегда работает на практике. В этой связи долгосрочные дивиденды от такого решения пока под вопросом, а вот краткосрочные ударят по рядовому американцу.
"Поскольку импортные пошлины уплачивают сами американские импортеры, при ввозе товаров, они заложат это в конечную цену. Это сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиями", - поясняет собеседник агентства.
Что касается стран, которые меньше всего пострадают от тарифного решения Вашингтона, – это Китай и Индия, считает Беляев. Эти страны живут собственными производствами, имеют огромный внутренний рынок и хорошие связи с другими странами, а значит не критично зависят от импорта в Америку.
3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп. США также ввели 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на весь импорт, в том числе из Украины. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.
ЕС планирует ввести контрмеры против пошлин, введенных Вашингтоном, в два этапа: в апреле и мае. Такое заявление 7 апреля сделал еврокомиссар Марош Шефчович.
Ранее член Международного союза экономистов Игорь Диденко в комментарии РИА Новости Крым отметил, что Трамп введением новых торговых пошлин решил сократить огромный внешний долг США, а тот факт, что это не коснулось России, может быть позитивным сигналом в политическом смысле.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымДональд ТрампСШАЕвропаПошлинаТорговые войныВнешняя торговляМненияМихаил БеляевЭкономикаВ мире
 
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