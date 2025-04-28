В Крыму дали совет Трампу
Константинов посоветовал Трампу вынести Зеленского за скобки в решении вопроса о Крыме
17:43 28.04.2025 (обновлено: 17:44 28.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заблуждается по поводу истории Крыма и в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского к этому вопросу. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает. Он также посоветовал ему говорить о Крыме с экс-президентами Штатов Бараком Обамой и Джо Байденом, которые "12 лет назад отдали полуостров без единого выстрела".
"Это — еще одно подтверждение того, что в США плохо с историческим образованием, иначе бы американский президент посоветовал своим собеседникам поговорить о Крыме с последним крымским ханом Шагин Гиреем и турецким султаном Абдул-Хамидом I, при которых Крымский полуостров в 1783 году вошел в состав Российской империи и тоже — без единого выстрела", - напомнил Константинов в своем Telegram-канале.
При этом спикер госсовета Крыма убежден, что в отношении Зеленского Трамп тоже заблуждается.
"Дело даже не в том, что киевский "фюрер" сто раз опровергнет готовность, о которой говорит его американский патрон. Дело в том, что на него вообще ни в чем нельзя положиться и ни о чем нельзя договориться. Единственный способ достичь договоренностей — это вынести Зеленского за скобки. А еще лучше — умножить его на ноль. Тогда возникнет реальный шанс условиться", - считает глава крымского парламента.
Зеленский ранее заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Чиновники Евросоюза ранее также донесли до администрации американского президента послание, что ЕС не сможет признать Крым, это является для Европы "красной линией", как и отказ Украины от стремления в НАТО.
Признание Киевом российского статуса Крыма, Севастополя и новых регионов является обязательным условием, при котором Россия будет вести переговоры с Украиной, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.
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