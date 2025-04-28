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В Крыму дали совет Трампу

В Крыму дали совет Трампу - РИА Новости Крым, 28.04.2025

В Крыму дали совет Трампу

Президент США Дональд Трамп заблуждается по поводу истории Крыма и в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского к этому вопросу. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T17:43

2025-04-28T17:43

2025-04-28T17:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заблуждается по поводу истории Крыма и в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского к этому вопросу. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает. Он также посоветовал ему говорить о Крыме с экс-президентами Штатов Бараком Обамой и Джо Байденом, которые "12 лет назад отдали полуостров без единого выстрела"."Это — еще одно подтверждение того, что в США плохо с историческим образованием, иначе бы американский президент посоветовал своим собеседникам поговорить о Крыме с последним крымским ханом Шагин Гиреем и турецким султаном Абдул-Хамидом I, при которых Крымский полуостров в 1783 году вошел в состав Российской империи и тоже — без единого выстрела", - напомнил Константинов в своем Telegram-канале.При этом спикер госсовета Крыма убежден, что в отношении Зеленского Трамп тоже заблуждается.Зеленский ранее заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Чиновники Евросоюза ранее также донесли до администрации американского президента послание, что ЕС не сможет признать Крым, это является для Европы "красной линией", как и отказ Украины от стремления в НАТО.Признание Киевом российского статуса Крыма, Севастополя и новых регионов является обязательным условием, при котором Россия будет вести переговоры с Украиной, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос Крыма решен: Россия не ведет переговоры о целостности территорииСделка по Украине и признание Крыма – что Трамп хочет "продать" Москве"Все началось с Крыма": почему Европа боится признания полуострова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, владимир константинов, сша, дональд трамп, владимир зеленский, политика, история, мнения, новости крыма