Рейтинг@Mail.ru
В Крыму дали совет Трампу - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250428/v-krymu-dali-sovet-trampu-1146048376.html
В Крыму дали совет Трампу
В Крыму дали совет Трампу - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В Крыму дали совет Трампу
Президент США Дональд Трамп заблуждается по поводу истории Крыма и в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского к этому вопросу. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T17:43
2025-04-28T17:44
крым
россия
владимир константинов
сша
дональд трамп
владимир зеленский
политика
история
мнения
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111603/56/1116035629_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9f1169c92181bc745408480caa28282.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заблуждается по поводу истории Крыма и в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского к этому вопросу. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает. Он также посоветовал ему говорить о Крыме с экс-президентами Штатов Бараком Обамой и Джо Байденом, которые "12 лет назад отдали полуостров без единого выстрела"."Это — еще одно подтверждение того, что в США плохо с историческим образованием, иначе бы американский президент посоветовал своим собеседникам поговорить о Крыме с последним крымским ханом Шагин Гиреем и турецким султаном Абдул-Хамидом I, при которых Крымский полуостров в 1783 году вошел в состав Российской империи и тоже — без единого выстрела", - напомнил Константинов в своем Telegram-канале.При этом спикер госсовета Крыма убежден, что в отношении Зеленского Трамп тоже заблуждается.Зеленский ранее заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Чиновники Евросоюза ранее также донесли до администрации американского президента послание, что ЕС не сможет признать Крым, это является для Европы "красной линией", как и отказ Украины от стремления в НАТО.Признание Киевом российского статуса Крыма, Севастополя и новых регионов является обязательным условием, при котором Россия будет вести переговоры с Украиной, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос Крыма решен: Россия не ведет переговоры о целостности территорииСделка по Украине и признание Крыма – что Трамп хочет "продать" Москве"Все началось с Крыма": почему Европа боится признания полуострова
крым
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111603/56/1116035629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4822932230b0e9c0c0fdf0e2481f8469.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, россия, владимир константинов, сша, дональд трамп, владимир зеленский, политика, история, мнения, новости крыма
В Крыму дали совет Трампу

Константинов посоветовал Трампу вынести Зеленского за скобки в решении вопроса о Крыме

17:43 28.04.2025 (обновлено: 17:44 28.04.2025)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкЖители Крыма с флагом России. Архивное фото
Жители Крыма с флагом России. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заблуждается по поводу истории Крыма и в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского к этому вопросу. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает. Он также посоветовал ему говорить о Крыме с экс-президентами Штатов Бараком Обамой и Джо Байденом, которые "12 лет назад отдали полуостров без единого выстрела".
"Это — еще одно подтверждение того, что в США плохо с историческим образованием, иначе бы американский президент посоветовал своим собеседникам поговорить о Крыме с последним крымским ханом Шагин Гиреем и турецким султаном Абдул-Хамидом I, при которых Крымский полуостров в 1783 году вошел в состав Российской империи и тоже — без единого выстрела", - напомнил Константинов в своем Telegram-канале.
При этом спикер госсовета Крыма убежден, что в отношении Зеленского Трамп тоже заблуждается.
"Дело даже не в том, что киевский "фюрер" сто раз опровергнет готовность, о которой говорит его американский патрон. Дело в том, что на него вообще ни в чем нельзя положиться и ни о чем нельзя договориться. Единственный способ достичь договоренностей — это вынести Зеленского за скобки. А еще лучше — умножить его на ноль. Тогда возникнет реальный шанс условиться", - считает глава крымского парламента.
Зеленский ранее заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Чиновники Евросоюза ранее также донесли до администрации американского президента послание, что ЕС не сможет признать Крым, это является для Европы "красной линией", как и отказ Украины от стремления в НАТО.
Признание Киевом российского статуса Крыма, Севастополя и новых регионов является обязательным условием, при котором Россия будет вести переговоры с Украиной, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вопрос Крыма решен: Россия не ведет переговоры о целостности территории
Сделка по Украине и признание Крыма – что Трамп хочет "продать" Москве
"Все началось с Крыма": почему Европа боится признания полуострова
 
КрымРоссияВладимир КонстантиновСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийПолитикаИсторияМненияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43В Крыму дали совет Трампу
17:25Названо число погибших от действий ВСУ жителей Курской области
17:09В Евпатории покажут военные фильмы
16:56Авербух назвал точную дату открытия ледового комплекса в Керчи
16:45Подростка на мопеде сбила иномарка в Нижнегорском районе
16:37Путин поручил поддержать жителей Курской области
16:14В Крыму появится инновационный образовательный кампус мирового уровня
16:04Высокая пожароопасность объявлена в Крыму
15:41Масштабное отключение электричества произошло в Западной Европе
15:32В Ялте легковушка столкнулась с КамАЗом – есть пострадавшие
15:09Не в деньгах счастье, или кое-что о финансовом этикете
15:00Политическая и правовая системы РФ работают эффективно - Путин
14:44В России запустят новый нацпроект по продовольственной безопасности
14:41В России растет производства беспилотных авиасистем
14:30В Севастополе стартовал просветительский марафон "Знание. Первые"
14:18Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
14:09Рост ВВП России превышает показатели развитых стран – Мишустин
13:58Новости СВО: армия России ударила по 154 районам скопления врага
13:27Ялта осталась без света
13:21В Феодосии горит многоэтажка: что известно
Лента новостейМолния