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Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T14:18

2025-04-28T14:18

2025-04-28T14:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в заявлении Кремля.Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру, отметили в Кремле. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ.В Кремле в очередной раз подчеркнули, что РФ готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.Ранее Владимир Путин объявлял Пасхальное перемирие, оно действовало с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 21 апреля. По данным Минобороны, ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. При этом все группировки войск ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Президент РФ заявил, что Киев пытается перехватить инициативу о перемирии и говорить о расширении рамок по объектам поражения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дайте миру шанс: в России оценили пасхальное перемириеВ нарушение Пасхального перемирия боевики ВСУ пытались атаковать Крым Зачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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