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Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T14:18
2025-04-28T14:37
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срочные новости крыма
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владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в заявлении Кремля.Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру, отметили в Кремле. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ.В Кремле в очередной раз подчеркнули, что РФ готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.Ранее Владимир Путин объявлял Пасхальное перемирие, оно действовало с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 21 апреля. По данным Минобороны, ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. При этом все группировки войск ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Президент РФ заявил, что Киев пытается перехватить инициативу о перемирии и говорить о расширении рамок по объектам поражения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дайте миру шанс: в России оценили пасхальное перемириеВ нарушение Пасхального перемирия боевики ВСУ пытались атаковать Крым Зачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирии
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россия, срочные новости крыма, кремль, владимир путин (политик), перемирие, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Президент России Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

14:18 28.04.2025 (обновлено: 14:37 28.04.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в заявлении Кремля.

"По решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорится в заявлении.

Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру, отметили в Кремле. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ.
В Кремле в очередной раз подчеркнули, что РФ готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
Ранее Владимир Путин объявлял Пасхальное перемирие, оно действовало с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 21 апреля. По данным Минобороны, ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. При этом все группировки войск ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
Президент РФ заявил, что Киев пытается перехватить инициативу о перемирии и говорить о расширении рамок по объектам поражения.
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