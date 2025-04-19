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Дайте миру шанс: в России оценили пасхальное перемирие - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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Дайте миру шанс: в России оценили пасхальное перемирие
Дайте миру шанс: в России оценили пасхальное перемирие - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Дайте миру шанс: в России оценили пасхальное перемирие
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие подтверждает постоянное стремление России к миру, заявил вице-спикер Совета Федерации... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T21:19
2025-04-19T22:00
мнения
перемирие
россия
политика
константин косачев
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие подтверждает постоянное стремление России к миру, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Однако неизбежным условием этого мира, по словам Косачева, является то, что он "должен быть "для всех, а не только для тех, кто был со стороны "райского сада" назначен "мирянами" вопреки всем принципам нравственности и морали".Президент РФ Владимир Путин в субботу объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армии РФ осталось освободить два участка в Курской области - ГерасимовАрмия России пресекла вторжение ВСУ в Белгородскую область - ГенштабВсе группировки российских войск ведут наступление в зоне СВО – Герасимов
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мнения, перемирие, россия, политика, константин косачев, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
Дайте миру шанс: в России оценили пасхальное перемирие

Объявленное Путиным пасхальное перемирие подтверждает стремление России к миру - Косачев

21:19 19.04.2025 (обновлено: 22:00 19.04.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов ЦВО
Боевая работа танкистов ЦВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие подтверждает постоянное стремление России к миру, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"На самом деле, пасхальное перемирие Президента России подтверждает главное и единственное. Никогда, ни на одном этапе - ни раньше, ни сейчас - Россия, русские и россияне не искали войны. Но искали мира", - написал он в своем Telegram-канале.
Однако неизбежным условием этого мира, по словам Косачева, является то, что он "должен быть "для всех, а не только для тех, кто был со стороны "райского сада" назначен "мирянами" вопреки всем принципам нравственности и морали".
"Мы - не "миряне". Мы - за реальный мир. Сейчас - через пасхальное перемирие. Дайте миру шанс", - заключил вице-спикер Совфеда.
Президент РФ Владимир Путин в субботу объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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МненияПеремириеРоссияПолитикаКонстантин КосачевНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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