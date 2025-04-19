https://crimea.ria.ru/20250419/dayte-miru-shans-v-rossii-otsenili-paskhalnoe-peremirie-1145819951.html

Дайте миру шанс: в России оценили пасхальное перемирие

Дайте миру шанс: в России оценили пасхальное перемирие - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Дайте миру шанс: в России оценили пасхальное перемирие

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие подтверждает постоянное стремление России к миру, заявил вице-спикер Совета Федерации... РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T21:19

2025-04-19T21:19

2025-04-19T22:00

мнения

перемирие

россия

политика

константин косачев

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие подтверждает постоянное стремление России к миру, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Однако неизбежным условием этого мира, по словам Косачева, является то, что он "должен быть "для всех, а не только для тех, кто был со стороны "райского сада" назначен "мирянами" вопреки всем принципам нравственности и морали".Президент РФ Владимир Путин в субботу объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армии РФ осталось освободить два участка в Курской области - ГерасимовАрмия России пресекла вторжение ВСУ в Белгородскую область - ГенштабВсе группировки российских войск ведут наступление в зоне СВО – Герасимов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, перемирие, россия, политика, константин косачев, новости сво, всу (вооруженные силы украины)