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Зачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирии - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Зачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирии
Зачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирии - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Зачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирии
Заявление командующего Военно-морских сил Украины Алексея Неижпапы* о том, что украинские войска по-прежнему рассматривают Крымский мост в качестве цели для... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T21:01
2025-04-09T21:23
радио "спутник в крыму"
крым
крымский мост
украина
алексей неижпапа*
всу (вооруженные силы украины)
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безопасность республики крым и севастополя
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Заявление командующего Военно-морских сил Украины Алексея Неижпапы* о том, что украинские войска по-прежнему рассматривают Крымский мост в качестве цели для атак, говорит о нежелании Киева договариваться о мире. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ заявил, что Крымский мост остается целью для украинских войск. При этом, по его словам, транспортный переход через Керченский пролив является "сложной целью", особенно в нынешней ситуации. Неижпапа* добавил, что в этом вопросе нужно соблюдать "информационную тишину", чтобы "иметь успех".По мнению политолога, для президента США Дональда Трампа главной целью является не урегулирование украинского конфликта, а устранение угрозы со стороны его оппонентов - либерально-глобалистского крыла в США, которое также доминирует в европейской бюрократии, как на уровне ЕС, так руководства некоторых стран.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрозы Крымскому мосту: Захарова хлестко ответила командующему ВМСУНа Украине раскрыли планы на Крымский мост"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы Киева
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крым, крымский мост, украина, алексей неижпапа*, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, мнения, в мире, александр бедрицкий
Зачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирии

Угрозы разрушить Крымский мост говорят о нежелании Киева договариваться о мире – эксперт

21:01 09.04.2025 (обновлено: 21:23 09.04.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Заявление командующего Военно-морских сил Украины Алексея Неижпапы* о том, что украинские войска по-прежнему рассматривают Крымский мост в качестве цели для атак, говорит о нежелании Киева договариваться о мире. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ заявил, что Крымский мост остается целью для украинских войск. При этом, по его словам, транспортный переход через Керченский пролив является "сложной целью", особенно в нынешней ситуации. Неижпапа* добавил, что в этом вопросе нужно соблюдать "информационную тишину", чтобы "иметь успех".
"Все эти заявления звучат на фоне переговоров о перемирии в Черном море. И тут же подобные заявления в отношении Крымского моста звучат. Это (заявление Неижпапы* – ред.) индикатор того, что Украина не собирается ни о чем договариваться, а у США, судя по всему, нет инструментов влияния или нет желания каким-то образом повлиять на Украину", - сказал Бедрицкий.
По мнению политолога, для президента США Дональда Трампа главной целью является не урегулирование украинского конфликта, а устранение угрозы со стороны его оппонентов - либерально-глобалистского крыла в США, которое также доминирует в европейской бюрократии, как на уровне ЕС, так руководства некоторых стран.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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