https://crimea.ria.ru/20250409/v-chem-sut-ugroz-kieva-razrushit-krymskiy-most--ekspert-1145556308.html

Зачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирии

Зачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирии - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Зачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирии

Заявление командующего Военно-морских сил Украины Алексея Неижпапы* о том, что украинские войска по-прежнему рассматривают Крымский мост в качестве цели для... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T21:01

2025-04-09T21:01

2025-04-09T21:23

радио "спутник в крыму"

крым

крымский мост

украина

алексей неижпапа*

всу (вооруженные силы украины)

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Заявление командующего Военно-морских сил Украины Алексея Неижпапы* о том, что украинские войска по-прежнему рассматривают Крымский мост в качестве цели для атак, говорит о нежелании Киева договариваться о мире. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ заявил, что Крымский мост остается целью для украинских войск. При этом, по его словам, транспортный переход через Керченский пролив является "сложной целью", особенно в нынешней ситуации. Неижпапа* добавил, что в этом вопросе нужно соблюдать "информационную тишину", чтобы "иметь успех".По мнению политолога, для президента США Дональда Трампа главной целью является не урегулирование украинского конфликта, а устранение угрозы со стороны его оппонентов - либерально-глобалистского крыла в США, которое также доминирует в европейской бюрократии, как на уровне ЕС, так руководства некоторых стран.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрозы Крымскому мосту: Захарова хлестко ответила командующему ВМСУНа Украине раскрыли планы на Крымский мост"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы Киева

https://crimea.ria.ru/20250321/interesy-rossii-v-chernom-more-v-chem-rol-kryma-i-novorossii-1145102595.html

крым

крымский мост

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, украина, алексей неижпапа*, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, мнения, в мире, александр бедрицкий