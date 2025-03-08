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Угрозы Крымскому мосту: Захарова хлестко ответила командующему ВМСУ - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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Угрозы Крымскому мосту: Захарова хлестко ответила командующему ВМСУ
Угрозы Крымскому мосту: Захарова хлестко ответила командующему ВМСУ - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Угрозы Крымскому мосту: Захарова хлестко ответила командующему ВМСУ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* по поводу подготовки... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T18:14
2025-03-08T18:14
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
алексей неижпапа*
украина
крымский мост
православная церковь украины (пцу)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* по поводу подготовки атаки на Крымский мост.Неижпапа* в интервью газете The Guardian заявил, что в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост. При этом командующий ВМСУ упомянул поговорку "Бог любит троицу".Теракты на Крымском мосту и восстановление объектаПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части транспортного перехода со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов. Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам транспортного перехода. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФВажные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В деле о теракте на Крымском мосту признаны потерпевшими более 90 человекКрымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой - СМИГлава СБУ Малюк заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, алексей неижпапа*, украина, крымский мост, православная церковь украины (пцу), мнения, новости
Угрозы Крымскому мосту: Захарова хлестко ответила командующему ВМСУ

Захарова пообещала ПЦУ мощи главкома Неижпапы* после угроз разрушить Крымский мост

18:14 08.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* по поводу подготовки атаки на Крымский мост.
Неижпапа* в интервью газете The Guardian заявил, что в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост. При этом командующий ВМСУ упомянул поговорку "Бог любит троицу".
"С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ (раскольническая Православная церковь Украины – ред.) скоро обретет их мощи", - заявила Захарова в комментарии РИА Новости.

Теракты на Крымском мосту и восстановление объекта

Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части транспортного перехода со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.
ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.
Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов. Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.
14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам транспортного перехода. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.
В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваАлексей Неижпапа*УкраинаКрымский мостПравославная Церковь Украины (ПЦУ)МненияНовости
 
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