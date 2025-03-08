https://crimea.ria.ru/20250308/ugrozy-krymskomu-mostu-zakharova-khlestko-otvetila-komanduyuschemu-vmsu-1144764528.html

Угрозы Крымскому мосту: Захарова хлестко ответила командующему ВМСУ

Угрозы Крымскому мосту: Захарова хлестко ответила командующему ВМСУ - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Угрозы Крымскому мосту: Захарова хлестко ответила командующему ВМСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* по поводу подготовки... РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T18:14

2025-03-08T18:14

2025-03-08T18:14

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

алексей неижпапа*

украина

крымский мост

православная церковь украины (пцу)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* по поводу подготовки атаки на Крымский мост.Неижпапа* в интервью газете The Guardian заявил, что в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост. При этом командующий ВМСУ упомянул поговорку "Бог любит троицу".Теракты на Крымском мосту и восстановление объектаПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части транспортного перехода со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов. Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам транспортного перехода. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФВажные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В деле о теракте на Крымском мосту признаны потерпевшими более 90 человекКрымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой - СМИГлава СБУ Малюк заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, алексей неижпапа*, украина, крымский мост, православная церковь украины (пцу), мнения, новости