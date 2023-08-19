https://crimea.ria.ru/20230819/glava-sbu-rasskazal-podrobnosti-pervogo-terakta-na-krymskom-mostu-1130818345.html

Глава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мосту

Глава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 19.08.2023

Глава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мосту

Глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации первого теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T12:37

2023-08-19T12:37

2023-08-19T13:04

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

новости

украина

сбу (служба безопасности украины)

василий малюк

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации первого теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.Малюк признался, что для осуществления теракта Киев "использовал втемную" многих людей.По словам главы СБУ, замысел подрыва Крымского моста они вынашивали с весны 2022 года, рассмотрели разные варианты и остановились на взрыве фуры.По его словам, для теракта были использованы накачанные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники, обмотанные целлофановой пленкой так, чтобы скрыть содержимое груза от таможенных сканеров.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белом доме считают атаки на Крым пустой тратой ресурсов – CNNАтаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – РазвожаевБеспилотник ВСУ вновь попытался атаковать корабль ЧФ в Черном море

крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости, украина, сбу (служба безопасности украины), василий малюк, теракт