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Глава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 19.08.2023
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Глава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мосту
Глава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Глава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мосту
Глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации первого теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T12:37
2023-08-19T13:04
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
новости
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василий малюк
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации первого теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.Малюк признался, что для осуществления теракта Киев "использовал втемную" многих людей.По словам главы СБУ, замысел подрыва Крымского моста они вынашивали с весны 2022 года, рассмотрели разные варианты и остановились на взрыве фуры.По его словам, для теракта были использованы накачанные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники, обмотанные целлофановой пленкой так, чтобы скрыть содержимое груза от таможенных сканеров.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белом доме считают атаки на Крым пустой тратой ресурсов – CNNАтаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – РазвожаевБеспилотник ВСУ вновь попытался атаковать корабль ЧФ в Черном море
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крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости, украина, сбу (служба безопасности украины), василий малюк, теракт
Глава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мосту

Глава СБУ рассказал о личном участии в разработке первого теракта на Крымском мосту

12:37 19.08.2023 (обновлено: 13:04 19.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации первого теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
Малюк признался, что для осуществления теракта Киев "использовал втемную" многих людей.

"Разработкой и реализацией операции с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников", - сказал он в интервью.

По словам главы СБУ, замысел подрыва Крымского моста они вынашивали с весны 2022 года, рассмотрели разные варианты и остановились на взрыве фуры.

"Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В. При этом обязательно пересечь Керченский мост", - рассказал Малюк.

По его словам, для теракта были использованы накачанные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники, обмотанные целлофановой пленкой так, чтобы скрыть содержимое груза от таможенных сканеров.
"Рулонами забили целый контейнер - их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонне… Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей!", - добавил Малюк.
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Крымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяНовостиУкраинаСБУ (Служба безопасности Украины)Василий МалюкТеракт
 
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