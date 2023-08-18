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В Белом доме считают атаки на Крым пустой тратой ресурсов – CNN - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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В Белом доме считают атаки на Крым пустой тратой ресурсов – CNN
В Белом доме считают атаки на Крым пустой тратой ресурсов – CNN - РИА Новости Крым, 18.08.2023
В Белом доме считают атаки на Крым пустой тратой ресурсов – CNN
Предпринимаемые киевским режимом атаки на объекты в Крыму являются пустой тратой значительных ресурсов и в лучшем случае могут играть роль отвлекающего маневра. РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T17:03
2023-08-18T17:03
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
крым
политика
атаки всу на крым
новости
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Предпринимаемые киевским режимом атаки на объекты в Крыму являются пустой тратой значительных ресурсов и в лучшем случае могут играть роль отвлекающего маневра. Такого мнения придерживаются некоторые военные и чиновники администрации президента США Джо Байдена, сообщает телеканал CNN.Как рассказал телеканалу высокопоставленный представитель Пентагона, атаки на полуостров "немного выбили русских из равновесия, но не принесли никаких значимых результатов". По его мнению, "для всех было бы лучше, если бы ВСУ сосредоточились на контрнаступлении".По словам некоторых официальных лиц США и аналитиков, в том, что ВСУ в зоне спецоперации не могут прорвать российские оборонительные рубежи, виновато украинское командование, которое "не смогло определить приоритетные направления контрнаступления".Как утверждает CNN со ссылкой на того же высокопоставленного представителя Пентагона, на данный момент Соединенные Штаты "не советуют Украине активно наносить удары по Крыму".Источники, знакомые с внутренними дискуссиями по украинскому вопросу в министерстве обороны США, говорят, что чем дольше украинское контрнаступление затягивается без существенных успехов, тем больше его шансов на провал.Киевский режим регулярно пытается атаковать объекты в Крыму в море и на земле с помощью беспилотников, безэкипажных катеров и ракет.Так, 12 августа Минобороны РФ сообщило о попытках удара по крымскому мосту двумя переделанными в ударный вариант зенитными управляемыми ракетами комплекса С-200. Обе ракеты были обнаружены и сбиты российскими системами ПВО.В этот же день ВСУ попытались атаковать объекты на полуострове 20 беспилотниками. 14 украинских дронов уничтожены средствами ПВО, еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.17 августа ВСУ предприняли попытку атаковать в Черном море корабли Черноморского флота морским беспилотным катером, который был уничтожен в 237 км юго-западнее Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типаАтаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – РазвожаевБеспилотник ВСУ вновь попытался атаковать корабль ЧФ в Черном море
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), крым, политика, атаки всу на крым, новости, мнения
В Белом доме считают атаки на Крым пустой тратой ресурсов – CNN

CNN: чиновники администрации Байдена считают атаки на Крым пустой тратой ресурсов

17:03 18.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Предпринимаемые киевским режимом атаки на объекты в Крыму являются пустой тратой значительных ресурсов и в лучшем случае могут играть роль отвлекающего маневра. Такого мнения придерживаются некоторые военные и чиновники администрации президента США Джо Байдена, сообщает телеканал CNN.
"Некоторые военные и чиновники администрации Байдена считают, что украинские атаки на Крым являются в лучшем случае отвлекающим маневром, а в худшем – бесполезной тратой большого количества ресурсов в рамках стратегии, которая, по мнению многих аналитиков, слишком сильно растянула украинские силы между несколькими направлениями (контрнаступления)", – говорится в сообщении.
Как рассказал телеканалу высокопоставленный представитель Пентагона, атаки на полуостров "немного выбили русских из равновесия, но не принесли никаких значимых результатов". По его мнению, "для всех было бы лучше, если бы ВСУ сосредоточились на контрнаступлении".
По словам некоторых официальных лиц США и аналитиков, в том, что ВСУ в зоне спецоперации не могут прорвать российские оборонительные рубежи, виновато украинское командование, которое "не смогло определить приоритетные направления контрнаступления".
Как утверждает CNN со ссылкой на того же высокопоставленного представителя Пентагона, на данный момент Соединенные Штаты "не советуют Украине активно наносить удары по Крыму".
Источники, знакомые с внутренними дискуссиями по украинскому вопросу в министерстве обороны США, говорят, что чем дольше украинское контрнаступление затягивается без существенных успехов, тем больше его шансов на провал.
Киевский режим регулярно пытается атаковать объекты в Крыму в море и на земле с помощью беспилотников, безэкипажных катеров и ракет.
Так, 12 августа Минобороны РФ сообщило о попытках удара по крымскому мосту двумя переделанными в ударный вариант зенитными управляемыми ракетами комплекса С-200. Обе ракеты были обнаружены и сбиты российскими системами ПВО.
В этот же день ВСУ попытались атаковать объекты на полуострове 20 беспилотниками. 14 украинских дронов уничтожены средствами ПВО, еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
17 августа ВСУ предприняли попытку атаковать в Черном море корабли Черноморского флота морским беспилотным катером, который был уничтожен в 237 км юго-западнее Севастополя.
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СШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)КрымПолитикаАтаки ВСУ на КрымНовостиМнения
 
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