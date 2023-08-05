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Атаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев
Атаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Атаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев
Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в Севастопольской морской зоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T14:29
2023-08-05T14:29
2023-08-05T14:40
беспилотник (бпла, дрон)
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михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в Севастопольской морской зоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ограничения на движение водного транспорта в районе Балаклавского рейда уже сняты, добавил он.Ранее, после полудня 5 августа, губернатор сообщил о том, что в севастопольской морской зоне движется беспилотник, и военнослужащие Черноморского флота его пытаются уничтожить. Временно были введены ограничения движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Людей призвали оставаться на местах отдыха и не паниковать.Минувшей ночью беспилотник атаковал судно в Керченском проливе.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли РоссииПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском
https://crimea.ria.ru/20230805/v-more-u-sevastopolya-obnaruzhen-nadvodnyy-bespilotnik-1130547968.html
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Атаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев
В море у берегов Севастополя ЧФ уничтожил надводный беспилотник
14:29 05.08.2023 (обновлено: 14:40 05.08.2023)