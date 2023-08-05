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Атаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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Атаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев
Атаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Атаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев
Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в Севастопольской морской зоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T14:29
2023-08-05T14:40
беспилотник (бпла, дрон)
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в Севастопольской морской зоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ограничения на движение водного транспорта в районе Балаклавского рейда уже сняты, добавил он.Ранее, после полудня 5 августа, губернатор сообщил о том, что в севастопольской морской зоне движется беспилотник, и военнослужащие Черноморского флота его пытаются уничтожить. Временно были введены ограничения движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Людей призвали оставаться на местах отдыха и не паниковать.Минувшей ночью беспилотник атаковал судно в Керченском проливе.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли РоссииПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском
https://crimea.ria.ru/20230805/v-more-u-sevastopolya-obnaruzhen-nadvodnyy-bespilotnik-1130547968.html
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беспилотник (бпла, дрон), севастополь, михаил развожаев, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, крым, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма
Атаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев

В море у берегов Севастополя ЧФ уничтожил надводный беспилотник

14:29 05.08.2023 (обновлено: 14:40 05.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в Севастопольской морской зоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ограничения на движение водного транспорта в районе Балаклавского рейда уже сняты, добавил он.
Ранее, после полудня 5 августа, губернатор сообщил о том, что в севастопольской морской зоне движется беспилотник, и военнослужащие Черноморского флота его пытаются уничтожить. Временно были введены ограничения движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Людей призвали оставаться на местах отдыха и не паниковать.
Минувшей ночью беспилотник атаковал судно в Керченском проливе.
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12:07
С моря на Севастополь движется надводный беспилотник: Развожаев
Беспилотник (БПЛА, дрон)СевастопольМихаил РазвожаевБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
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14:29Атаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев
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13:50В ЛНР освобожден еще один населенный пункт
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13:05Ядерный арсенал Украины: можно ли его восстановить – СНБО
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12:34Танкер "Сиг" остается в Керченском проливе и ждет подводного обследования
12:07С моря на Севастополь движется надводный беспилотник: Развожаев
11:36Бойцы группировки "Днепр" разнесли позиции ВСУ и уничтожили вооружение
11:05Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Аргентине
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