https://crimea.ria.ru/20230805/nadvodnyy-bespilotnik-unichtozhen-1130549491.html

Атаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев

Атаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Атаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев

Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в Севастопольской морской зоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T14:29

2023-08-05T14:29

2023-08-05T14:40

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в Севастопольской морской зоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ограничения на движение водного транспорта в районе Балаклавского рейда уже сняты, добавил он.Ранее, после полудня 5 августа, губернатор сообщил о том, что в севастопольской морской зоне движется беспилотник, и военнослужащие Черноморского флота его пытаются уничтожить. Временно были введены ограничения движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Людей призвали оставаться на местах отдыха и не паниковать.Минувшей ночью беспилотник атаковал судно в Керченском проливе.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли РоссииПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском

https://crimea.ria.ru/20230805/v-more-u-sevastopolya-obnaruzhen-nadvodnyy-bespilotnik-1130547968.html

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2023

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