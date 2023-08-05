https://crimea.ria.ru/20230805/v-more-u-sevastopolya-obnaruzhen-nadvodnyy-bespilotnik-1130547968.html

С моря на Севастополь движется надводный беспилотник: Развожаев

С моря на Севастополь движется надводный беспилотник: Развожаев - РИА Новости Крым, 05.08.2023

С моря на Севастополь движется надводный беспилотник: Развожаев

В море у Севастополя обнаружен надводный беспилотник – он продолжает движение, военные пытаются его уничтожить. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T12:07

2023-08-05T12:07

2023-08-05T12:24

михаил развожаев

севастополь

беспилотник (бпла, дрон)

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безопасность

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В море у Севастополя обнаружен надводный беспилотник – он продолжает движение, военные пытаются его уничтожить. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно, но эвакуироваться с пляжей людям не надо, добавил губернатор: "Ситуация находится полностью под контролем флота. Оставайтесь на местах и не допускайте паники".По его словам, ограничения будут сняты после 13 часов, и водный транспорт возобновит работу.Минувшей ночью беспилотник атаковал судно в Керченском проливе. Читайте также на РИА Новости Крым: Глава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли России ПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском

https://crimea.ria.ru/20230805/ataka-dronov-chto-gremelo-u-krymskogo-mosta-nochyu---otvet-rosmorrechflota-1130546078.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, беспилотник (бпла, дрон), крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма