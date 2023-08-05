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С моря на Севастополь движется надводный беспилотник: Развожаев
С моря на Севастополь движется надводный беспилотник: Развожаев - РИА Новости Крым, 05.08.2023
С моря на Севастополь движется надводный беспилотник: Развожаев
В море у Севастополя обнаружен надводный беспилотник – он продолжает движение, военные пытаются его уничтожить. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T12:07
2023-08-05T12:07
2023-08-05T12:24
михаил развожаев
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В море у Севастополя обнаружен надводный беспилотник – он продолжает движение, военные пытаются его уничтожить. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно, но эвакуироваться с пляжей людям не надо, добавил губернатор: "Ситуация находится полностью под контролем флота. Оставайтесь на местах и не допускайте паники".По его словам, ограничения будут сняты после 13 часов, и водный транспорт возобновит работу.Минувшей ночью беспилотник атаковал судно в Керченском проливе. Читайте также на РИА Новости Крым: Глава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли России ПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском
https://crimea.ria.ru/20230805/ataka-dronov-chto-gremelo-u-krymskogo-mosta-nochyu---otvet-rosmorrechflota-1130546078.html
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С моря на Севастополь движется надводный беспилотник: Развожаев
Развожаев: в севастопольской морской зоне движется беспилотник – его пытаются уничтожить
12:07 05.08.2023 (обновлено: 12:24 05.08.2023)