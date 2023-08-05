https://crimea.ria.ru/20230805/glava-sbu-poobeschal-novye-ataki-na-krymskiy-most-i-korabli-rossii-1130547021.html

Глава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли России

Глава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли России - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Глава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли России

Глава СБУ Василий Малюк назвал удары по Крымскому мосту и кораблям России "абсолютно логичными" и "законными", так как объекты находятся в "территориальных... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T09:37

2023-08-05T09:37

2023-08-05T09:45

сбу (служба безопасности украины)

василий малюк

крымский мост

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украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Глава СБУ Василий Малюк назвал удары по Крымскому мосту и кораблям России "абсолютно логичными" и "законными", так как объекты находятся в "территориальных водах Украины", а значит, атаки будут продолжены. Его слова приводит пресс-служба СБУ."Любые "хлопки", которые происходят с кораблями РФ и Крымским мостом являются абсолютно логичным и эффективным шагом в отношении врага. Более того: такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными", – приводит СБУ слова Малюка в своем Telegram-канале.По словам Малюка, "если Россия хочет, чтобы это прекратилось, то должна покинуть эту морскую акваторию и территорию, и чем быстрее, тем лучше".В ночь на 11 июня вооруженные силы Украины попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота в юго-восточной части Черного моря, в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. 25 июля ВСУ пытались атаковать двумя надводными БПЛА корабль ЧФ "Сергей Котов", выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря.1 августа три морских безэкипажных катера ВСУ предприняли попытку атаковать патрульные корабли ЧФ "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя Еще один корабль ВМФ, сопровождавший гражданский морской транспорт в Черном море, был атакован ВСУ 2 августа.В ночь на 4 августа Вооруженные силы России пресекли попытку нанести удар по военно-морской базе в Новороссийске с помощью морских беспилотников. Поздно вечером, 4 августа Крымский мост был перекрыт для движения транспорта. Информация об этом появилась в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту в 23-26. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".Около полуночи в районе Керченского пролива прогремели взрывы. Сообщениями о происходящем делились жители Ленинского района Крыма и Керчи. По сообщениям очевидцев, громки звуки были слышны после того, как было заявлено о закрытии Крымского моста. Местные власти призвали сохранять спокойствие, отметив, что "все службы работают". Позже советник главы РК Олег Крючков сообщил, что "громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели".Утром 5 августа, в 6-36, пресс-служба Росморречфлота сообщила, что ночью в результате атаки подводного беспилотника пробоину получил танкер "Сиг", находившийся на южном подходе к Керченскому проливу. В 2-34 поступила информация, что мост вновь открыт для движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООН Ветеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мост

https://crimea.ria.ru/20230805/ataka-dronov-chto-gremelo-u-krymskogo-mosta-nochyu---otvet-rosmorrechflota-1130546078.html

крымский мост

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбу (служба безопасности украины), василий малюк, крымский мост, политика, украина, новости