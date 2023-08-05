Глава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли России
Глава СБУ Малюк: удары по Крымскому мосту и кораблям РФ законны и продолжатся
09:37 05.08.2023 (обновлено: 09:45 05.08.2023)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Глава СБУ Василий Малюк назвал удары по Крымскому мосту и кораблям России "абсолютно логичными" и "законными", так как объекты находятся в "территориальных водах Украины", а значит, атаки будут продолжены. Его слова приводит пресс-служба СБУ.
"Любые "хлопки", которые происходят с кораблями РФ и Крымским мостом являются абсолютно логичным и эффективным шагом в отношении врага. Более того: такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными", – приводит СБУ слова Малюка в своем Telegram-канале.
По словам Малюка, "если Россия хочет, чтобы это прекратилось, то должна покинуть эту морскую акваторию и территорию, и чем быстрее, тем лучше".
В ночь на 11 июня вооруженные силы Украины попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота в юго-восточной части Черного моря, в 300 километрах юго-восточнее Севастополя.
25 июля ВСУ пытались атаковать двумя надводными БПЛА корабль ЧФ "Сергей Котов", выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря.
1 августа три морских безэкипажных катера ВСУ предприняли попытку атаковать патрульные корабли ЧФ "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя
Еще один корабль ВМФ, сопровождавший гражданский морской транспорт в Черном море, был атакован ВСУ 2 августа.
В ночь на 4 августа Вооруженные силы России пресекли попытку нанести удар по военно-морской базе в Новороссийске с помощью морских беспилотников.
Поздно вечером, 4 августа Крымский мост был перекрыт для движения транспорта. Информация об этом появилась в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту в 23-26. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".
Около полуночи в районе Керченского пролива прогремели взрывы. Сообщениями о происходящем делились жители Ленинского района Крыма и Керчи. По сообщениям очевидцев, громки звуки были слышны после того, как было заявлено о закрытии Крымского моста. Местные власти призвали сохранять спокойствие, отметив, что "все службы работают". Позже советник главы РК Олег Крючков сообщил, что "громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели".
Утром 5 августа, в 6-36, пресс-служба Росморречфлота сообщила, что ночью в результате атаки подводного беспилотника пробоину получил танкер "Сиг", находившийся на южном подходе к Керченскому проливу.
В 2-34 поступила информация, что мост вновь открыт для движения.
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