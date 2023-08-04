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Пресечена попытка атаки ВСУ военно-морской базы в Новороссийске
Пресечена попытка атаки ВСУ военно-морской базы в Новороссийске - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Пресечена попытка атаки ВСУ военно-морской базы в Новороссийске
В ночь на пятницу ВСУ предприняли попытку нанести удар по военно-морской базе в Новороссийске с помощью морских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T07:16
2023-08-04T07:16
2023-08-04T09:18
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министерство обороны рф
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг- РИА Новости Крым. В ночь на пятницу ВСУ предприняли попытку нанести удар по военно-морской базе в Новороссийске с помощью морских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве подчеркнули, что "в ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы".Ранее сообщили, что 13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и минБеспилотник ВСУ вновь попытался атаковать корабль ЧФ в Черном мореПадение БПЛА в Севастополе – губернатор показал последствия
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новости, новороссийск, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон)
Пресечена попытка атаки ВСУ военно-морской базы в Новороссийске
Минобороны: пресечена попытка атаки ВСУ военно-морской базы в Новороссийске морскими БПЛА
07:16 04.08.2023 (обновлено: 09:18 04.08.2023)