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Пресечена попытка атаки ВСУ военно-морской базы в Новороссийске

Пресечена попытка атаки ВСУ военно-морской базы в Новороссийске - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Пресечена попытка атаки ВСУ военно-морской базы в Новороссийске

В ночь на пятницу ВСУ предприняли попытку нанести удар по военно-морской базе в Новороссийске с помощью морских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T07:16

2023-08-04T07:16

2023-08-04T09:18

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краснодарский край

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг- РИА Новости Крым. В ночь на пятницу ВСУ предприняли попытку нанести удар по военно-морской базе в Новороссийске с помощью морских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве подчеркнули, что "в ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы".Ранее сообщили, что 13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и минБеспилотник ВСУ вновь попытался атаковать корабль ЧФ в Черном мореПадение БПЛА в Севастополе – губернатор показал последствия

новороссийск

краснодарский край

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2023

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новости, новороссийск, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон)