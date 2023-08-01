https://crimea.ria.ru/20230801/padenie-bpla-v-sevastopole--gubernator-pokazal-posledstviya-1130479272.html

Падение БПЛА в Севастополе – губернатор показал последствия

Падение БПЛА в Севастополе – губернатор показал последствия - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Падение БПЛА в Севастополе – губернатор показал последствия

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выехал на место падения беспилотника, который вечером во вторник упал и взорвался в районе Кара-Кобы. РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T20:30

2023-08-01T20:30

2023-08-01T21:05

севастополь

михаил развожаев

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выехал на место падения беспилотника, который вечером во вторник упал и взорвался в районе Кара-Кобы.Ранее он сообщал, что предварительно беспилотный летательный аппарат упал у горы Кара-Коба, в результате подрыва на земле произошло возгорание растительности. Он сообщил, что дрон был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы и сдетонировал на месте падения.Сейчас на месте работают специалисты, которые определят тип беспилотника.Губернатор в очередной раз призвал севастопольцев и гостей города доверять только проверенной информации и "не помогать врагу"."И помните: чтобы не помогать врагу, не пишите в открытом доступе вопросы о каких-либо звуках. Дождитесь информации от меня, она публикуется оперативно", - подчеркнул Развожаев.Он также добавил, что ориентировочно до 21.00 также в Камышовой бухте, на Северном и Южном молах флот проводит тренировки по ППДО. Будет громко.В ночь на 1 августа ВСУ предприняли попытку атаковать тремя морскими безэкипажными катерами корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков", которые выполняют задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя. По данным Минобороны, в ходе отражения атаки все три катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.В ночь на 30 июля российские системы ПВО сбили в небе над Крымом 16 вражеских беспилотников, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.24 июля Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи киевский режим попытался атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 дронов потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет. По словам главы республики Сергея Аксенова, зафиксировано попадание в склад боеприпасов.20 июля крымский поселок Раздольное атаковали несколько беспилотников, в результате происшествия погибла14-летняя девочка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе прогремел сильный взрыв – что известноМЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонациейДроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионе

https://crimea.ria.ru/20230730/nad-krymom-sbity-20-bespilotnikov-1130402519.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма