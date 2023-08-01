В Севастополе прогремел сильный взрыв – что известно
Развожаев: в районе Кара-Кобы в Севастополе сбит беспилотник – произошел подрыв на земле
18:32 01.08.2023 (обновлено: 18:51 01.08.2023)
© ГУ МЧС России по г.СевастополюСпасатель МЧС в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. По предварительным данным в Севастополе в районе горы Кара-Коба сбит вражеский беспилотник, в результате подрыва на земле произошло возгорание растительности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В районе Кара-Кобы по предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники", - написал он в своем Telegram-канале.
Также губернатор отметил, что пожарные уже работают на месте.
"Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания. Подробности сообщу позже. Доверяйте только официальной информации", - уточнил губернатор.
В ночь на 1 августа ВСУ предприняли попытку атаковать тремя морскими безэкипажными катерами корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков", которые выполняют задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя. По данным Минобороны, в ходе отражения атаки все три катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.
В ночь на 30 июля российские системы ПВО сбили в небе над Крымом 16 вражеских беспилотников, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
24 июля Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи киевский режим попытался атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 дронов потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет. По словам главы республики Сергея Аксенова, зафиксировано попадание в склад боеприпасов.
20 июля крымский поселок Раздольное атаковали несколько беспилотников, в результате происшествия погибла14-летняя девочка.
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