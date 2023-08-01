https://crimea.ria.ru/20230801/v-sevastopole-sbit-bespilotnik--chto-izvestno-1130476748.html

В Севастополе прогремел сильный взрыв – что известно

В Севастополе прогремел сильный взрыв – что известно - РИА Новости Крым, 01.08.2023

В Севастополе прогремел сильный взрыв – что известно

По предварительным данным в Севастополе в районе горы Кара-Коба сбит вражеский беспилотник, в результате подрыва на земле произошло возгорание растительности... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T18:32

2023-08-01T18:32

2023-08-01T18:51

севастополь

михаил развожаев

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. По предварительным данным в Севастополе в районе горы Кара-Коба сбит вражеский беспилотник, в результате подрыва на земле произошло возгорание растительности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Также губернатор отметил, что пожарные уже работают на месте."Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания. Подробности сообщу позже. Доверяйте только официальной информации", - уточнил губернатор.В ночь на 1 августа ВСУ предприняли попытку атаковать тремя морскими безэкипажными катерами корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков", которые выполняют задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя. По данным Минобороны, в ходе отражения атаки все три катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.В ночь на 30 июля российские системы ПВО сбили в небе над Крымом 16 вражеских беспилотников, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.24 июля Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи киевский режим попытался атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 дронов потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет. По словам главы республики Сергея Аксенова, зафиксировано попадание в склад боеприпасов.20 июля крымский поселок Раздольное атаковали несколько беспилотников, в результате происшествия погибла14-летняя девочка.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на КрымУничтожен пункт хранения и ремонта беспилотников на УкраинеКиев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООН

https://crimea.ria.ru/20230731/ssha-i-zapad-koordiniruyut-ataki-na-krym-i-moskvu--patrushev-1130448880.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма