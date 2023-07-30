https://crimea.ria.ru/20230730/unichtozhen-punkt-khraneniya-i-remonta-bespilotnikov-na-ukraine-1130406603.html

Уничтожен пункт хранения и ремонта беспилотников на Украине

Уничтожен пункт хранения и ремонта беспилотников на Украине - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Уничтожен пункт хранения и ремонта беспилотников на Украине

Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили центр переучивания ВСУ и пункт хранения и ремонта беспилотников в Днепропетровской области. Об этом... РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T11:04

2023-07-30T11:04

2023-07-30T11:04

сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили центр переучивания ВСУ и пункт хранения и ремонта беспилотников в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе Ямполя Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.Также российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР.Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 44 беспилотника противника в Харьковской области, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили 25 беспилотниковВС РФ отбили все попытки наступления ВСУ и уничтожили еще 535 боевиковHIMARS, Storm Shadow и С-200: российские ПВО отразили ракетные атаки

https://crimea.ria.ru/20230729/v-zone-spetsoperatsii-est-izmeneniya---putin-rasskazal-o-novoy-taktike-vsu-1130399702.html

днепропетровская область

украина

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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