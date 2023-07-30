Рейтинг@Mail.ru
Уничтожен пункт хранения и ремонта беспилотников на Украине - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230730/unichtozhen-punkt-khraneniya-i-remonta-bespilotnikov-na-ukraine-1130406603.html
Уничтожен пункт хранения и ремонта беспилотников на Украине
Уничтожен пункт хранения и ремонта беспилотников на Украине - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Уничтожен пункт хранения и ремонта беспилотников на Украине
Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили центр переучивания ВСУ и пункт хранения и ремонта беспилотников в Днепропетровской области. Об этом... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T11:04
2023-07-30T11:04
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
днепропетровская область
украина
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127126593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd0d09dfd609042ce7d955eaf484e312.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили центр переучивания ВСУ и пункт хранения и ремонта беспилотников в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе Ямполя Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.Также российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР.Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 44 беспилотника противника в Харьковской области, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили 25 беспилотниковВС РФ отбили все попытки наступления ВСУ и уничтожили еще 535 боевиковHIMARS, Storm Shadow и С-200: российские ПВО отразили ракетные атаки
https://crimea.ria.ru/20230729/v-zone-spetsoperatsii-est-izmeneniya---putin-rasskazal-o-novoy-taktike-vsu-1130399702.html
днепропетровская область
украина
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127126593_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_167eb365e72d8ea394792cfaa92c2573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , днепропетровская область, украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости
Уничтожен пункт хранения и ремонта беспилотников на Украине

Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт хранения и ремонта дронов в Днепропетровской области

11:04 30.07.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкТренировки по управлению стратегическими силами
Тренировки по управлению стратегическими силами
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили центр переучивания ВСУ и пункт хранения и ремонта беспилотников в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожены: центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе Ямполя Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.
Также российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР.
Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 44 беспилотника противника в Харьковской области, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Вчера, 23:18
В зоне спецоперации есть изменения - Путин рассказал о новой тактике ВСУ
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Крымом сбили 25 беспилотников
ВС РФ отбили все попытки наступления ВСУ и уничтожили еще 535 боевиков
HIMARS, Storm Shadow и С-200: российские ПВО отразили ракетные атаки
 
СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУДнепропетровская областьУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:12Пробок нет: ситуация на подъезде к Крымскому мосту
11:58Бойцы "Днепра" потопили две лодки с диверсантами и разбили позиции ВСУ
11:47Путин: 30 кораблей пополняют Военно-Морской флот России в этом году
11:33Российские войска продвинулись на 300 метров на Купянском направлении
11:20Российские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – Медведев
11:04Уничтожен пункт хранения и ремонта беспилотников на Украине
10:51Как Украина пыталась запретить День Военно-Морского флота в Севастополе
10:47Парад в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге – трансляция
10:33Несокрушимая мощь: власти Крыма поздравили моряков с Днем ВМФ России
10:23Как работает Керченская переправа в воскресенье: трафик и погода
10:02Купание в запрещенном месте в шторм: в море у Судака пропал турист
09:46Семь человек погибли в Марий-Эл из-за урагана
09:07Крымский мост сейчас: данные на утро воскресенья
08:58Что изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 года
08:34Украинский тупик - эксперт о неизбежности крушения киевского режима
08:11В Севастополе большое отключение электроэнергии – адреса
07:12Над Крымом сбили 25 беспилотников
06:23Три вражеских беспилотника над Москвой – атака подавлена
00:01Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 30 июля
Лента новостейМолния