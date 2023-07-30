https://crimea.ria.ru/20230730/nad-krymom-sbity-20-bespilotnikov-1130402519.html
Над Крымом сбили 25 беспилотников
Над Крымом сбили 25 беспилотников - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Над Крымом сбили 25 беспилотников
Ночью над Крымом система противовоздушной обороны сбила 16 вражеских беспилотников, еще девять подавили средства радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T07:12
2023-07-30T07:12
2023-07-30T07:36
крым
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Ночью над Крымом система противовоздушной обороны сбила 16 вражеских беспилотников, еще девять подавили средства радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что большая часть вражеских дронов сбита огнем ПВО, часть подавлена средствами РЭБ."Шестнадцать украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО.️ Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут", - сообщили подробности в Минобороны.Пострадавших и разрушений нет.24 июля Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи киевский режим попытался атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 дронов потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет. По словам главы республики Сергея Аксенова, зафиксировано попадание в склад боеприпасов.Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на расположенном там складе боеприпасов. Глава республики Сергей Аксенов принял решение об эвакуации людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения.20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе республики. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. Из прилегающих к полигону населенных пунктов были временно эвакуированы жители, в общей сложности более двух тысяч человек.Как сообщалось, после инцидентов с беспилотниками в Крыму пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все службы, обеспечивающие безопасность полуострова и других российских регионов, предпринимают необходимые меры в связи с участившимися атаками со стороны киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Три вражеских беспилотника над Москвой – атака подавленаБезопасность Крымского моста будет усилена – Владимир ПутинПотери ВСУ и взрывы в Джанкойском районе: топ новостей недели
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крым, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, пво, атаки всу на крым, происшествия, новости крыма
Над Крымом сбили 25 беспилотников
Минобороны: атаку 25 беспилотников на Крым подавили российские системы ПВО и РЭБ
07:12 30.07.2023 (обновлено: 07:36 30.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Ночью над Крымом система противовоздушной обороны сбила 16 вражеских беспилотников, еще девять подавили средства радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщает Минобороны.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что большая часть вражеских дронов сбита огнем ПВО, часть подавлена средствами РЭБ.
"Шестнадцать украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО.️ Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут", - сообщили подробности в Минобороны.
Пострадавших и разрушений нет.
24 июля Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи киевский режим попытался атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 дронов потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет. По словам главы республики Сергея Аксенова, зафиксировано попадание в склад боеприпасов
.
Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район
. В результате произошла детонация на расположенном там складе боеприпасов. Глава республики Сергей Аксенов принял решение об эвакуации людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения.
20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе республики. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. Из прилегающих к полигону населенных пунктов были временно эвакуированы жители, в общей сложности более двух тысяч человек.
Как сообщалось, после инцидентов с беспилотниками в Крыму пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все службы, обеспечивающие безопасность полуострова и других российских регионов, предпринимают необходимые меры
в связи с участившимися атаками со стороны киевского режима.
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