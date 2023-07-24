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Над Крымом сбито 11 беспилотников - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Над Крымом сбито 11 беспилотников
Над Крымом сбито 11 беспилотников - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Над Крымом сбито 11 беспилотников
В небе над Крымом силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы сбито 11 беспилотников. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T07:58
2023-07-24T08:38
сергей аксенов
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
происшествия
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл- РИА Новости Крым. В небе над Крымом силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы сбито 11 беспилотников. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. Все профильные службы работают на местах происшествия. Власти республики призвали всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Утром 24 июля Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с помощью двух беспилотников. По информации Минобороны России, оба подавлены средствами РЭБ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму остановлено движение поездов и автомобилей после атаки БПЛА Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе Беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, крым, всу (вооруженные силы украины), пво
Над Крымом сбито 11 беспилотников

Аксенов: над Крымом сбито 11 беспилотников, есть попадание в склад боеприпасов

07:58 24.07.2023 (обновлено: 08:38 24.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл- РИА Новости Крым. В небе над Крымом силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы сбито 11 беспилотников. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе",- написал о на своем Telegram-канале.
Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.
Все профильные службы работают на местах происшествия. Власти республики призвали всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Утром 24 июля Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с помощью двух беспилотников. По информации Минобороны России, оба подавлены средствами РЭБ.
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Заголовок открываемого материала
07:58Над Крымом сбито 11 беспилотников
09:49ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Джанкойском районе Крыма
09:45Движение по трассе Джанкой – Симферополь возобновлено
09:38Крымский мост после возобновления движения: сколько ждать досмотр
09:33ФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского пролива
09:19Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФ
09:18В Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следования
09:09Из-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусами
08:29Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе
08:18В Крыму остановлено движение поездов и автомобилей после атаки БПЛА
08:14Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
07:58Над Крымом сбито 11 беспилотников
07:47В Крыму назвали самую дефицитную профессию на селе
07:08Крымский мост закрыт
07:04Пик жары придется на среду: прогноз погоды на неделю в Крыму
06:31Очереди на Крымский мост: оперативные данные на утро понедельника
05:50Попытка атаки БПЛА на Москву – что известно
00:01Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник
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21:02Главные новости и заявления дня: 23 июля
20:48У Крыма нет конкурентов в продовольственной отрасли – минсельхоз
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