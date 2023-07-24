https://crimea.ria.ru/20230724/nad-krymom-sbito-11-bespilotnikov-1130260239.html

Над Крымом сбито 11 беспилотников

Над Крымом сбито 11 беспилотников - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Над Крымом сбито 11 беспилотников

В небе над Крымом силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы сбито 11 беспилотников. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T07:58

2023-07-24T07:58

2023-07-24T08:38

сергей аксенов

новости крыма

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

происшествия

крым

всу (вооруженные силы украины)

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл- РИА Новости Крым. В небе над Крымом силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы сбито 11 беспилотников. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. Все профильные службы работают на местах происшествия. Власти республики призвали всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Утром 24 июля Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с помощью двух беспилотников. По информации Минобороны России, оба подавлены средствами РЭБ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму остановлено движение поездов и автомобилей после атаки БПЛА Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе Беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, крым, всу (вооруженные силы украины), пво