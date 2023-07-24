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Над Крымом сбито 11 беспилотников
Над Крымом сбито 11 беспилотников - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Над Крымом сбито 11 беспилотников
В небе над Крымом силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы сбито 11 беспилотников. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T07:58
2023-07-24T07:58
2023-07-24T08:38
сергей аксенов
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
происшествия
крым
всу (вооруженные силы украины)
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл- РИА Новости Крым. В небе над Крымом силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы сбито 11 беспилотников. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. Все профильные службы работают на местах происшествия. Власти республики призвали всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Утром 24 июля Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с помощью двух беспилотников. По информации Минобороны России, оба подавлены средствами РЭБ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму остановлено движение поездов и автомобилей после атаки БПЛА Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе Беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сергей аксенов, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, крым, всу (вооруженные силы украины), пво
Над Крымом сбито 11 беспилотников
Аксенов: над Крымом сбито 11 беспилотников, есть попадание в склад боеприпасов
07:58 24.07.2023 (обновлено: 08:38 24.07.2023)