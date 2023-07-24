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Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе
Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе
Эвакуация жителей объявлена в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T08:29
2023-07-24T08:45
происшествия
сергей аксенов
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
джанкойский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Эвакуация жителей объявлена в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Утром в понедельник Крым пытались атаковать 11 украинских беспилотников. Сергей Аксенов сообщил, что они были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Однако зафиксировано попадание в склад боеприпасов. В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь. По информации советника главы республики Олега Крючкова, организована схема объезда перекрытого участка трассы. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму остановлено движение поездов и автомобилей после атаки БПЛА Попытка атаки БПЛА на Москву – что известноБеспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
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РИА Новости Крым
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96
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происшествия, сергей аксенов, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, джанкойский район
Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе

Аксенов: жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе

08:29 24.07.2023 (обновлено: 08:45 24.07.2023)
 
© РИА Новости КрымПункт временного размещения
Пункт временного размещения - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Эвакуация жителей объявлена в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Утром в понедельник Крым пытались атаковать 11 украинских беспилотников. Сергей Аксенов сообщил, что они были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Однако зафиксировано попадание в склад боеприпасов. В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь.
"Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации советника главы республики Олега Крючкова, организована схема объезда перекрытого участка трассы.
"Перед Джанкоем съезд на трассу Джанкой - Керчь. Движение по ней до Нижнегорского района. Далее через автодорогу Нижнегорский - Красногвардейское возвращение на трассу Джанкой - Симферополь или выезд на трассу "Таврида",- проинформировал он.
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ПроисшествияСергей АксеновНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяДжанкойский район
 
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Заголовок открываемого материала
07:58Над Крымом сбито 11 беспилотников
09:49ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Джанкойском районе Крыма
09:45Движение по трассе Джанкой – Симферополь возобновлено
09:38Крымский мост после возобновления движения: сколько ждать досмотр
09:33ФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского пролива
09:19Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФ
09:18В Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следования
09:09Из-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусами
08:29Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе
08:18В Крыму остановлено движение поездов и автомобилей после атаки БПЛА
08:14Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
07:58Над Крымом сбито 11 беспилотников
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