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Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе
Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе
Эвакуация жителей объявлена в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T08:29
2023-07-24T08:29
2023-07-24T08:45
происшествия
сергей аксенов
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
джанкойский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Эвакуация жителей объявлена в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Утром в понедельник Крым пытались атаковать 11 украинских беспилотников. Сергей Аксенов сообщил, что они были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Однако зафиксировано попадание в склад боеприпасов. В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь. По информации советника главы республики Олега Крючкова, организована схема объезда перекрытого участка трассы. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму остановлено движение поездов и автомобилей после атаки БПЛА Попытка атаки БПЛА на Москву – что известноБеспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
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происшествия, сергей аксенов, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, джанкойский район
Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе
Аксенов: жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе
08:29 24.07.2023 (обновлено: 08:45 24.07.2023)