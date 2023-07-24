https://crimea.ria.ru/20230724/zhiteley-sel-v-dzhankoyskom-rayone--evakuiruyut-iz-za-chp-na-sklade-1130260748.html

Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе

Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Жителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе

Эвакуация жителей объявлена в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T08:29

2023-07-24T08:29

2023-07-24T08:45

происшествия

сергей аксенов

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

джанкойский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Эвакуация жителей объявлена в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Утром в понедельник Крым пытались атаковать 11 украинских беспилотников. Сергей Аксенов сообщил, что они были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Однако зафиксировано попадание в склад боеприпасов. В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь. По информации советника главы республики Олега Крючкова, организована схема объезда перекрытого участка трассы. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму остановлено движение поездов и автомобилей после атаки БПЛА Попытка атаки БПЛА на Москву – что известноБеспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму

джанкойский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сергей аксенов, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, джанкойский район