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Попытка атаки БПЛА на Москву – что известно
Попытка атаки БПЛА на Москву – что известно - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Попытка атаки БПЛА на Москву – что известно
Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с помощью двух беспилотников, оба подавлены средствами РЭБ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T05:50
2023-07-24T05:50
2023-07-24T06:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с помощью двух беспилотников, оба подавлены средствами РЭБ. Об этом сообщает Минобороны России.Пострадавших в результате происшествия нет.Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что попытка атаки совершена в понедельник около четырех часов утра. Беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Временно перекрывалось движение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева.Это не первая попытка Киева осуществить атаку беспилотниками по Москве. Так, 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два уничтожили в районе поселка Валуево, еще один – в районе Кубинки. Еще два беспилотника система ПВО сбила в Новой Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: атака ВСУ на Подмосковье – акт международного терроризмаАтака беспилотников на Москву: эксперт раскрыл мотивы Киева
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, москва, новости, россия, сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Попытка атаки БПЛА на Москву – что известно
Минобороны: военные пресекли попытку двух беспилотников ВСУ атаковать объекты в Москве
05:50 24.07.2023 (обновлено: 06:50 24.07.2023)