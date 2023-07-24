https://crimea.ria.ru/20230724/popytka-ataki-bpla-na-moskvu---chto-izvestno-1130258678.html

Попытка атаки БПЛА на Москву – что известно

Попытка атаки БПЛА на Москву – что известно - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Попытка атаки БПЛА на Москву – что известно

Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с помощью двух беспилотников, оба подавлены средствами РЭБ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T05:50

2023-07-24T05:50

2023-07-24T06:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с помощью двух беспилотников, оба подавлены средствами РЭБ. Об этом сообщает Минобороны России.Пострадавших в результате происшествия нет.Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что попытка атаки совершена в понедельник около четырех часов утра. Беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Временно перекрывалось движение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева.Это не первая попытка Киева осуществить атаку беспилотниками по Москве. Так, 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два уничтожили в районе поселка Валуево, еще один – в районе Кубинки. Еще два беспилотника система ПВО сбила в Новой Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: атака ВСУ на Подмосковье – акт международного терроризмаАтака беспилотников на Москву: эксперт раскрыл мотивы Киева

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, москва, новости, россия, сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)