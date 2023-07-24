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Попытка атаки БПЛА на Москву – что известно - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Попытка атаки БПЛА на Москву – что известно
Попытка атаки БПЛА на Москву – что известно - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Попытка атаки БПЛА на Москву – что известно
Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с помощью двух беспилотников, оба подавлены средствами РЭБ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T05:50
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министерство обороны рф
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новости
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с помощью двух беспилотников, оба подавлены средствами РЭБ. Об этом сообщает Минобороны России.Пострадавших в результате происшествия нет.Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что попытка атаки совершена в понедельник около четырех часов утра. Беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Временно перекрывалось движение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева.Это не первая попытка Киева осуществить атаку беспилотниками по Москве. Так, 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два уничтожили в районе поселка Валуево, еще один – в районе Кубинки. Еще два беспилотника система ПВО сбила в Новой Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: атака ВСУ на Подмосковье – акт международного терроризмаАтака беспилотников на Москву: эксперт раскрыл мотивы Киева
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министерство обороны рф, москва, новости, россия, сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Попытка атаки БПЛА на Москву – что известно

Минобороны: военные пресекли попытку двух беспилотников ВСУ атаковать объекты в Москве

05:50 24.07.2023 (обновлено: 06:50 24.07.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПоследствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве
Последствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с помощью двух беспилотников, оба подавлены средствами РЭБ. Об этом сообщает Минобороны России.

"Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате происшествия нет.
Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что попытка атаки совершена в понедельник около четырех часов утра. Беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Временно перекрывалось движение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева.
Это не первая попытка Киева осуществить атаку беспилотниками по Москве. Так, 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два уничтожили в районе поселка Валуево, еще один – в районе Кубинки. Еще два беспилотника система ПВО сбила в Новой Москве.
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