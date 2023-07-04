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Москву атаковали украинские беспилотники - что известно
Москву атаковали украинские беспилотники - что известно - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Москву атаковали украинские беспилотники - что известно
Украинские беспилотники пытались атаковать объекты в Москве и Московской области. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T08:34
2023-07-04T08:34
2023-07-04T09:22
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сергей собянин
беспилотник (бпла, дрон)
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники пытались атаковать объекты в Москве и Московской области. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.Уточняется, что речь идет о двух попытках и участием четырех дронов.В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8:00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково были сняты. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего.Позже в Минобороны РФ уточнили, что в атаке участвовали пять дронов.В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о падении беспилотников в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.Атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву и область происходили также 30 мая. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в Москве три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь".Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известноСобянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на МосквуАтака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решений
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новости, москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), сергей шойгу
Москву атаковали украинские беспилотники - что известно
Собянин: подробности атаки украинских дронов на Москву и Московскую область
08:34 04.07.2023 (обновлено: 09:22 04.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники пытались атаковать объекты в Москве и Московской области. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
Уточняется, что речь идет о двух попытках и участием четырех дронов.
"На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы", - написал в своем Telegram-канале Собянин.
В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8:00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково были сняты. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего.
Позже в Минобороны РФ уточнили, что в атаке участвовали пять дронов.
"Четыре украинских беспилотника на территории Новой Москвы уничтожены средствами противовоздушной обороны. Еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области", – говорится в сообщении военного ведомства.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил
о падении беспилотников в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.
Атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву и область происходили также 30 мая. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах
. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в Москве три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь".
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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