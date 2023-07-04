https://crimea.ria.ru/20230704/novuyu-moskvu-atakovali-ukrainskie-bespilotniki---chto-izvestno-1129793126.html

Москву атаковали украинские беспилотники - что известно

Москву атаковали украинские беспилотники - что известно - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Москву атаковали украинские беспилотники - что известно

Украинские беспилотники пытались атаковать объекты в Москве и Московской области. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T08:34

2023-07-04T08:34

2023-07-04T09:22

новости

москва

сергей собянин

беспилотник (бпла, дрон)

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники пытались атаковать объекты в Москве и Московской области. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.Уточняется, что речь идет о двух попытках и участием четырех дронов.В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8:00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково были сняты. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего.Позже в Минобороны РФ уточнили, что в атаке участвовали пять дронов.В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о падении беспилотников в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.Атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву и область происходили также 30 мая. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в Москве три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь".Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известноСобянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на МосквуАтака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решений

https://crimea.ria.ru/20230621/v-podmoskove-bespilotniki-popytalis-atakovat-voennyy-sklad-1129520690.html

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новости, москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), сергей шойгу