https://crimea.ria.ru/20230530/sobyanin-rasskazal-o-postradavshikh-pri-atake-dronov-kamikadze-na-moskvu-1129067850.html
Собянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на Москву
Собянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на Москву - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Собянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на Москву
Никто из жителей домов, поврежденных беспилотниками, серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T09:48
2023-05-30T09:48
2023-05-30T09:49
атака дронов на москву 30 мая 2023 года
беспилотник (дрон)
москва
сергей собянин
новости
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Никто из жителей домов, поврежденных беспилотниками, серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Атака беспилотников на российскую столицу произошла во вторник рано утром. В результате инцидента в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. В целях безопасности на время работы экстренных служб жители нескольких подъездов в двух многоквартирных домах эвакуированы.На местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.К выяснению обстоятельств инцидента подключился Следственный комитет.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также подтвердил, что утром 30 мая на подлете к Москве силами ПВО уничтожено несколько беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известноКак Россия ответит на атаку беспилотников на КремльВолодин: теракт в отношении Путина – нападение на Россию
https://crimea.ria.ru/20230530/kiev-pod-ognem-moschnye-udary-naneseny-po-pyati-rayonam-1129067105.html
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атака дронов на москву 30 мая 2023 года, беспилотник (дрон), москва, сергей собянин, новости, взрыв
Собянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на Москву
Собянин: два человека обратились к медикам после атаки БПЛА в Москве, серьезных травм нет
09:48 30.05.2023 (обновлено: 09:49 30.05.2023)