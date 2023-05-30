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Собянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на Москву - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Собянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на Москву
Собянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на Москву - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Собянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на Москву
Никто из жителей домов, поврежденных беспилотниками, серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T09:48
2023-05-30T09:49
атака дронов на москву 30 мая 2023 года
беспилотник (дрон)
москва
сергей собянин
новости
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Никто из жителей домов, поврежденных беспилотниками, серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Атака беспилотников на российскую столицу произошла во вторник рано утром. В результате инцидента в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. В целях безопасности на время работы экстренных служб жители нескольких подъездов в двух многоквартирных домах эвакуированы.На местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.К выяснению обстоятельств инцидента подключился Следственный комитет.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также подтвердил, что утром 30 мая на подлете к Москве силами ПВО уничтожено несколько беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известноКак Россия ответит на атаку беспилотников на КремльВолодин: теракт в отношении Путина – нападение на Россию
https://crimea.ria.ru/20230530/kiev-pod-ognem-moschnye-udary-naneseny-po-pyati-rayonam-1129067105.html
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атака дронов на москву 30 мая 2023 года, беспилотник (дрон), москва, сергей собянин, новости, взрыв
Собянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на Москву

Собянин: два человека обратились к медикам после атаки БПЛА в Москве, серьезных травм нет

09:48 30.05.2023 (обновлено: 09:49 30.05.2023)
 
© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБеспилотники попали в жилые дома в Москве
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
© Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Никто из жителей домов, поврежденных беспилотниками, серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Атака беспилотников на российскую столицу произошла во вторник рано утром. В результате инцидента в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. В целях безопасности на время работы экстренных служб жители нескольких подъездов в двух многоквартирных домах эвакуированы.
"По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте", - написал он.
На местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.
К выяснению обстоятельств инцидента подключился Следственный комитет.
"Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по Москве также работают на месте происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению", - уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также подтвердил, что утром 30 мая на подлете к Москве силами ПВО уничтожено несколько беспилотников.
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Атака дронов на Москву 30 мая 2023 годаБеспилотник (дрон)МоскваСергей СобянинНовостиВзрыв
 
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