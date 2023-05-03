https://crimea.ria.ru/20230503/volodin-terakt-v-otnoshenii-putina--napadenie-na-rossiyu-1128512947.html

Володин: теракт в отношении Путина – нападение на Россию

Володин: теракт в отношении Путина – нападение на Россию - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Володин: теракт в отношении Путина – нападение на Россию

Киевский режим угрожает безопасности России, Европы и всего мира, он должен быть признан террористической организацией. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T17:13

2023-05-03T17:13

2023-05-03T17:13

атака беспилотников на кремль

вячеслав володин

беспилотник (дрон)

украина

россия

безопасность

владимир путин (политик)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим угрожает безопасности России, Европы и всего мира, он должен быть признан террористической организацией. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя попытку киевского режима атаковать беспилотниками кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина.По его словам, киевский режим сегодня не менее опасен, чем запрещенные в РФ террористические организации Аль-Каида*, Джебхат ан-Нусра* и ИГИЛ*."Его преступные методы очевидны для всего мирового сообщества: ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов. Теперь — и покушение на президента нашей страны", - пояснил председатель Госдумы.Володин отметил, что "киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы и всего мира", а накачивающие его оружием страны Запада должны осознать, что они стали "не только спонсорами, но и прямыми соучастниками террористической деятельности"."Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим", - заключил он.Попытка атаки на КремльПресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на среду киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по резиденции президента России Владимира Путина.В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Пострадавших нет. В момент атаки президент России находился в своей резиденции в подмосковном Ново-Огарево."Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - подчеркнули в Кремле.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотникаРой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьГде над Крымом сбили беспилотники

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атака беспилотников на кремль, вячеслав володин, беспилотник (дрон), украина, россия, безопасность, владимир путин (политик), новости