https://crimea.ria.ru/20230503/volodin-terakt-v-otnoshenii-putina--napadenie-na-rossiyu-1128512947.html
Володин: теракт в отношении Путина – нападение на Россию
Володин: теракт в отношении Путина – нападение на Россию - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Володин: теракт в отношении Путина – нападение на Россию
Киевский режим угрожает безопасности России, Европы и всего мира, он должен быть признан террористической организацией. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T17:13
2023-05-03T17:13
2023-05-03T17:13
атака беспилотников на кремль
вячеслав володин
беспилотник (дрон)
украина
россия
безопасность
владимир путин (политик)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111628/52/1116285202_0:0:2025:1140_1920x0_80_0_0_1506575b5de7b2267f02d81a440b494e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим угрожает безопасности России, Европы и всего мира, он должен быть признан террористической организацией. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя попытку киевского режима атаковать беспилотниками кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина.По его словам, киевский режим сегодня не менее опасен, чем запрещенные в РФ террористические организации Аль-Каида*, Джебхат ан-Нусра* и ИГИЛ*."Его преступные методы очевидны для всего мирового сообщества: ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов. Теперь — и покушение на президента нашей страны", - пояснил председатель Госдумы.Володин отметил, что "киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы и всего мира", а накачивающие его оружием страны Запада должны осознать, что они стали "не только спонсорами, но и прямыми соучастниками террористической деятельности"."Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим", - заключил он.Попытка атаки на КремльПресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на среду киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по резиденции президента России Владимира Путина.В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Пострадавших нет. В момент атаки президент России находился в своей резиденции в подмосковном Ново-Огарево."Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - подчеркнули в Кремле.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотникаРой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьГде над Крымом сбили беспилотники
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111628/52/1116285202_0:0:2025:1520_1920x0_80_0_0_99f4bb327f038c1ddd69577ecd664f29.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атака беспилотников на кремль, вячеслав володин, беспилотник (дрон), украина, россия, безопасность, владимир путин (политик), новости
Володин: теракт в отношении Путина – нападение на Россию
Володин об атаке на Кремль: Зеленский встал в один ряд с международными террористами
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым.
Киевский режим угрожает безопасности России, Европы и всего мира, он должен быть признан террористической организацией. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя попытку киевского режима атаковать беспилотниками кремлевскую резиденцию
президента РФ Владимира Путина.
"Теракт в отношении президента — это нападение на Россию. Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией. (Президент Украины Владимир) Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, киевский режим сегодня не менее опасен, чем запрещенные в РФ террористические организации Аль-Каида*, Джебхат ан-Нусра* и ИГИЛ*.
"Его преступные методы очевидны для всего мирового сообщества: ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов. Теперь — и покушение на президента нашей страны", - пояснил председатель Госдумы.
Володин отметил, что "киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы и всего мира", а накачивающие его оружием страны Запада должны осознать, что они стали "не только спонсорами, но и прямыми соучастниками террористической деятельности".
"Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим", - заключил он.
Попытка атаки на Кремль
Пресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на среду киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по резиденции президента России Владимира Путина.
В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Пострадавших нет. В момент атаки президент России находился в своей резиденции
в подмосковном Ново-Огарево.
В Кремле действия киевского режима назвали "спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации, проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей".
"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - подчеркнули в Кремле.
Читайте также на РИА Новости Крым: