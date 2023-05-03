https://crimea.ria.ru/20230503/pozhar-na-neftekhranilische-na-kubani-proizoshel-iz-za-bespilotnika-1128500963.html

Пожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотника

Пожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотника - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Пожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотника

Пожар на нефтехранилище в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края случился из-за падения беспилотника, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T10:40

2023-05-03T10:40

2023-05-03T10:51

пожар

темрюкский район

кубань

краснодарский край

таманьнефтегаз

происшествия

беспилотник (дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Пожар на нефтехранилище в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края случился из-за падения беспилотника, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.Упавший беспилотникПо данным спасателей, к этому времени огонь распространился на площади почти в 1,25 тыс. "квадратов", тушение продолжается, пострадавших в результате инцидента нет.ЧП в Краснодарском краеПожар на резервуаре с нефтепродуктами произошел в среду утром в Темрюкском районе Краснодарского края, ему присвоен высший ранг сложности. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.На месте происшествия работают пожарные расчеты, сотрудники МЧС и экстренные службы. Привлечены пять пожарных поездов и 188 человек. Угрозы для жителей населенного пункта нет.Как сообщалось, в субботу утром в результате атаки беспилотника в Севастополе на резервуаре с топливом начался пожар. Пострадавших нет. В результате инцидента сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. м8 прилетов: ВСУ обстреляли поселок в Курской областиБомбы под видом электроплит: ФСБ раскрыла канал поставки оружия в Россию

темрюкский район

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, темрюкский район, кубань, краснодарский край, таманьнефтегаз, происшествия, беспилотник (дрон)