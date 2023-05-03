https://crimea.ria.ru/20230503/pozhar-na-neftekhranilische-na-kubani-proizoshel-iz-za-bespilotnika-1128500963.html
Пожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотника
Пожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотника - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Пожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотника
Пожар на нефтехранилище в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края случился из-за падения беспилотника, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T10:40
2023-05-03T10:40
2023-05-03T10:51
пожар
темрюкский район
кубань
краснодарский край
таманьнефтегаз
происшествия
беспилотник (дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Пожар на нефтехранилище в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края случился из-за падения беспилотника, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.Упавший беспилотникПо данным спасателей, к этому времени огонь распространился на площади почти в 1,25 тыс. "квадратов", тушение продолжается, пострадавших в результате инцидента нет.ЧП в Краснодарском краеПожар на резервуаре с нефтепродуктами произошел в среду утром в Темрюкском районе Краснодарского края, ему присвоен высший ранг сложности. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.На месте происшествия работают пожарные расчеты, сотрудники МЧС и экстренные службы. Привлечены пять пожарных поездов и 188 человек. Угрозы для жителей населенного пункта нет.Как сообщалось, в субботу утром в результате атаки беспилотника в Севастополе на резервуаре с топливом начался пожар. Пострадавших нет. В результате инцидента сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. м8 прилетов: ВСУ обстреляли поселок в Курской областиБомбы под видом электроплит: ФСБ раскрыла канал поставки оружия в Россию
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пожар, темрюкский район, кубань, краснодарский край, таманьнефтегаз, происшествия, беспилотник (дрон)
Пожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотника
Пожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотника - правоохранители
10:40 03.05.2023 (обновлено: 10:51 03.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Пожар на нефтехранилище в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края случился из-за падения беспилотника, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.
Упавший беспилотник
"Причиной возгорания резервуара на нефтебазе Кубани, предварительно, стало падение беспилотника ", - цитирует представителя правоохранительных органов РИА Новости.
По данным спасателей, к этому времени огонь распространился на площади почти в 1,25 тыс. "квадратов", тушение продолжается, пострадавших в результате инцидента нет.
ЧП в Краснодарском крае
Пожар на резервуаре с нефтепродуктами произошел в среду утром в Темрюкском районе Краснодарского края, ему присвоен высший ранг сложности. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия работают пожарные расчеты, сотрудники МЧС и экстренные службы. Привлечены пять пожарных поездов и 188 человек
. Угрозы для жителей населенного пункта нет.
Как сообщалось
, в субботу утром в результате атаки беспилотника в Севастополе на резервуаре с топливом начался пожар. Пострадавших нет. В результате инцидента сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить.
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