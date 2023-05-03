https://crimea.ria.ru/20230503/8-priletov-vsu-obstrelyali-poselok-v-kurskoy-oblasti-1128500205.html
8 прилетов: ВСУ обстреляли поселок в Курской области
8 прилетов: ВСУ обстреляли поселок в Курской области - РИА Новости Крым, 03.05.2023
8 прилетов: ВСУ обстреляли поселок в Курской области
15 домов и поликлиника в поселке Теткино Курской области получили повреждения в результате обстрела украинских боевиков. Об этом написал на своей странице в... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T10:20
2023-05-03T10:20
2023-05-03T10:22
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. 15 домов и поликлиника в поселке Теткино Курской области получили повреждения в результате обстрела украинских боевиков. Об этом написал на своей странице в Telegram-канале губернатор региона Роман Старавойт.Уточняется, что никто из местных жителей в результате обстрела ВСУ не пострадал. Однако в 15 домовладениях повреждены окна и фасады, частично разрушены заборы, кроме того пострадала кровля поселковой поликлиники.По его информации, электричество в населенном пункте восстановят, как только появится такая возможность, местная власть также обязательно поможет тем, чье жилье пострадало от обстрелов.Накануне украинские боевики атаковали приграничные населенные пункты Брянской и Курской областей, сообщили главы регионов.Первого мая в Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда. В компания РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работали экологи.Пострадавших в происшествии нет.Позже председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Следователи и криминалисты на месте фиксировали следы и изымали необходимые предметы для производства экспертиз.Территории Курской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу озвучил потери ВСУ за месяцРой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьПатрушев: западные институты написали "Руководство по расколу России"
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, новости
8 прилетов: ВСУ обстреляли поселок в Курской области
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
10:20 03.05.2023 (обновлено: 10:22 03.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. 15 домов и поликлиника в поселке Теткино Курской области получили повреждения в результате обстрела украинских боевиков. Об этом написал на своей странице в Telegram-канале губернатор региона Роман Старавойт.
"Поселок Теткино Глушковского района сегодня утром был обстрелян ВСУ. Всего насчитали 8 прилетов", - сообщил губернатор.
Уточняется, что никто из местных жителей в результате обстрела ВСУ не пострадал. Однако в 15 домовладениях повреждены окна и фасады, частично разрушены заборы, кроме того пострадала кровля поселковой поликлиники.
"Есть повреждение газопровода низкого давления. Кроме того, частично нарушено электроснабжение поселка", - написал Старовойт.
По его информации, электричество в населенном пункте восстановят, как только появится такая возможность, местная власть также обязательно поможет тем, чье жилье пострадало от обстрелов.
Накануне украинские боевики атаковали
приграничные населенные пункты Брянской и Курской областей, сообщили главы регионов.
Первого мая в Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов
локомотив грузового поезда. В компания РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами.
Произошел их разлив, на месте работали экологи.
Пострадавших в происшествии нет.
Позже председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело
по факту произошедшего. Следователи и криминалисты на месте фиксировали следы и изымали необходимые предметы для производства экспертиз.
Территории Курской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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