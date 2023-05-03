https://crimea.ria.ru/20230503/8-priletov-vsu-obstrelyali-poselok-v-kurskoy-oblasti-1128500205.html

8 прилетов: ВСУ обстреляли поселок в Курской области

8 прилетов: ВСУ обстреляли поселок в Курской области - РИА Новости Крым, 03.05.2023

8 прилетов: ВСУ обстреляли поселок в Курской области

15 домов и поликлиника в поселке Теткино Курской области получили повреждения в результате обстрела украинских боевиков. Об этом написал на своей странице в... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T10:20

2023-05-03T10:20

2023-05-03T10:22

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. 15 домов и поликлиника в поселке Теткино Курской области получили повреждения в результате обстрела украинских боевиков. Об этом написал на своей странице в Telegram-канале губернатор региона Роман Старавойт.Уточняется, что никто из местных жителей в результате обстрела ВСУ не пострадал. Однако в 15 домовладениях повреждены окна и фасады, частично разрушены заборы, кроме того пострадала кровля поселковой поликлиники.По его информации, электричество в населенном пункте восстановят, как только появится такая возможность, местная власть также обязательно поможет тем, чье жилье пострадало от обстрелов.Накануне украинские боевики атаковали приграничные населенные пункты Брянской и Курской областей, сообщили главы регионов.Первого мая в Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда. В компания РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работали экологи.Пострадавших в происшествии нет.Позже председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Следователи и криминалисты на месте фиксировали следы и изымали необходимые предметы для производства экспертиз.Территории Курской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу озвучил потери ВСУ за месяцРой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьПатрушев: западные институты написали "Руководство по расколу России"

https://crimea.ria.ru/20230502/kogda-zakonchitsya-svo-nazvano-uslovie-okonchaniya-konflikta-na-ukraine-1128492546.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, новости