https://crimea.ria.ru/20230503/pozhar-na-neftekhranilische-na-kubani-tushat-pyat-pozharnykh-poezdov-1128499345.html
Пожар на нефтехранилище на Кубани тушат пять пожарных поездов
Пожар на нефтехранилище на Кубани тушат пять пожарных поездов - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Пожар на нефтехранилище на Кубани тушат пять пожарных поездов
Пять пожарных поездов и 188 человек привлекли к тушению возгорания на нефтебазе в Краснодарском крае. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T10:03
2023-05-03T10:03
2023-05-03T10:03
темрюкский район
пожар
происшествия
краснодарский край
кубань
тамань
новости
вениамин кондратьев
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128499195_0:38:1166:694_1920x0_80_0_0_c2a6beb367ba8cb0541aab6bb85ab839.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Пять пожарных поездов и 188 человек привлекли к тушению возгорания на нефтебазе в Краснодарском крае. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.Тушением пожара руководит начальник краевого управления МЧС Олег Волынкин.ЧП в Краснодарском краеПожар на резервуаре с нефтепродуктами произошел в среду утром в Темрюкском районе Краснодарского края, ему присвоен высший ранг сложности. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.На месте происшествия работают пожарные расчеты, сотрудники МЧС и экстренные службы. Угрозы для жителей населенного пункта нет.Как сообщалось, в субботу утром в результате атаки беспилотника в Севастополе на резервуаре с топливом начался пожар. Пострадавших нет. В результате инцидента сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. мЧП в Краснодарском крае: горит резервуар с нефтепродуктамиАтака беспилотников на нефтебазу в Севастополе: все о ЧП к этому часу
темрюкский район
краснодарский край
кубань
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128499195_77:0:1029:714_1920x0_80_0_0_afa35559d56746cf0b05a85ae0f2c322.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
темрюкский район, пожар, происшествия, краснодарский край, кубань, тамань, новости, вениамин кондратьев, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар на нефтехранилище на Кубани тушат пять пожарных поездов
Пять пожарных поездов и 188 человек тушат пожар на нефтехранилище на Кубани