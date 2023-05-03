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Пожар на нефтехранилище на Кубани тушат пять пожарных поездов - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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Пожар на нефтехранилище на Кубани тушат пять пожарных поездов
Пожар на нефтехранилище на Кубани тушат пять пожарных поездов - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Пожар на нефтехранилище на Кубани тушат пять пожарных поездов
Пять пожарных поездов и 188 человек привлекли к тушению возгорания на нефтебазе в Краснодарском крае. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T10:03
2023-05-03T10:03
темрюкский район
пожар
происшествия
краснодарский край
кубань
тамань
новости
вениамин кондратьев
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Пять пожарных поездов и 188 человек привлекли к тушению возгорания на нефтебазе в Краснодарском крае. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.Тушением пожара руководит начальник краевого управления МЧС Олег Волынкин.ЧП в Краснодарском краеПожар на резервуаре с нефтепродуктами произошел в среду утром в Темрюкском районе Краснодарского края, ему присвоен высший ранг сложности. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.На месте происшествия работают пожарные расчеты, сотрудники МЧС и экстренные службы. Угрозы для жителей населенного пункта нет.Как сообщалось, в субботу утром в результате атаки беспилотника в Севастополе на резервуаре с топливом начался пожар. Пострадавших нет. В результате инцидента сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. мЧП в Краснодарском крае: горит резервуар с нефтепродуктамиАтака беспилотников на нефтебазу в Севастополе: все о ЧП к этому часу
темрюкский район
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темрюкский район, пожар, происшествия, краснодарский край, кубань, тамань, новости, вениамин кондратьев, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар на нефтехранилище на Кубани тушат пять пожарных поездов

Пять пожарных поездов и 188 человек тушат пожар на нефтехранилище на Кубани

10:03 03.05.2023
 
© Telegram Вениамин КондратьевТушение резервуаров с нефтепродуктами в Темрюкском районе. Скриншот видео
Тушение резервуаров с нефтепродуктами в Темрюкском районе. Скриншот видео
© Telegram Вениамин Кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Пять пожарных поездов и 188 человек привлекли к тушению возгорания на нефтебазе в Краснодарском крае. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Возгорание серьезное, чтобы его локализовать, используют пенную атаку. Сейчас с огнем борются 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов. Благодарен нашим огнеборцам за оперативную и слаженную работу", - написал он в своем Telegram-канале.
Тушением пожара руководит начальник краевого управления МЧС Олег Волынкин.

ЧП в Краснодарском крае

Пожар на резервуаре с нефтепродуктами произошел в среду утром в Темрюкском районе Краснодарского края, ему присвоен высший ранг сложности. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия работают пожарные расчеты, сотрудники МЧС и экстренные службы. Угрозы для жителей населенного пункта нет.
Как сообщалось, в субботу утром в результате атаки беспилотника в Севастополе на резервуаре с топливом начался пожар. Пострадавших нет. В результате инцидента сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить.
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Темрюкский районПожарПроисшествияКраснодарский крайКубаньТаманьНовостиВениамин КондратьевМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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