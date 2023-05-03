https://crimea.ria.ru/20230503/pozhar-na-neftekhranilische-na-kubani-tushat-pyat-pozharnykh-poezdov-1128499345.html

Пожар на нефтехранилище на Кубани тушат пять пожарных поездов

Пожар на нефтехранилище на Кубани тушат пять пожарных поездов - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Пожар на нефтехранилище на Кубани тушат пять пожарных поездов

Пять пожарных поездов и 188 человек привлекли к тушению возгорания на нефтебазе в Краснодарском крае. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T10:03

2023-05-03T10:03

2023-05-03T10:03

темрюкский район

пожар

происшествия

краснодарский край

кубань

тамань

новости

вениамин кондратьев

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Пять пожарных поездов и 188 человек привлекли к тушению возгорания на нефтебазе в Краснодарском крае. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.Тушением пожара руководит начальник краевого управления МЧС Олег Волынкин.ЧП в Краснодарском краеПожар на резервуаре с нефтепродуктами произошел в среду утром в Темрюкском районе Краснодарского края, ему присвоен высший ранг сложности. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.На месте происшествия работают пожарные расчеты, сотрудники МЧС и экстренные службы. Угрозы для жителей населенного пункта нет.Как сообщалось, в субботу утром в результате атаки беспилотника в Севастополе на резервуаре с топливом начался пожар. Пострадавших нет. В результате инцидента сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. мЧП в Краснодарском крае: горит резервуар с нефтепродуктамиАтака беспилотников на нефтебазу в Севастополе: все о ЧП к этому часу

темрюкский район

краснодарский край

кубань

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

темрюкский район, пожар, происшествия, краснодарский край, кубань, тамань, новости, вениамин кондратьев, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)