https://crimea.ria.ru/20230429/pozhar-posle-ataki-dronov-v-sevastopole---video-1128435836.html

Пожар после атаки дронов в Севастополе - видео

Пожар после атаки дронов в Севастополе - видео - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Пожар после атаки дронов в Севастополе - видео

Утром 29 апреля атаке беспилотников подвергся Севастополь. В микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар. Сгорели четыре цистерны. РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T12:35

2023-04-29T12:35

2023-04-29T12:35

видео

беспилотник (дрон)

севастополь

пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

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Утром 29 апреля атаке беспилотников подвергся Севастополь. В микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар. Сгорели четыре цистерны.На данный момент возгорание локализовано на площади около 2 тысяч "квадратов", ликвидация продолжается. Задействованы 18 пожарных расчетов и пожарный поезд. Пострадавших нет, на месте ЧП развернут оперативный штаб. Эвакуация жителей не требуется, поскольку угрозы гражданским объектам нет. Пожару присвоен наивысший ранг сложности.

https://crimea.ria.ru/20230429/ataka-bespilotnikov-na-neftebazu-v-sevastopole-vse-o-chp-k-etomu-chasu-1128435330.html

севастополь

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2023

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Пожар после атаки дронов в Севастополе Пожар после атаки дронов в Севастополе 2023-04-29T12:35 true PT0M40S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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видео, беспилотник (дрон), севастополь, пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев