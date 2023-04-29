https://crimea.ria.ru/20230429/pozhar-posle-ataki-dronov-v-sevastopole---video-1128435836.html
Пожар после атаки дронов в Севастополе - видео
Пожар после атаки дронов в Севастополе - видео - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Пожар после атаки дронов в Севастополе - видео
Утром 29 апреля атаке беспилотников подвергся Севастополь. В микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар. Сгорели четыре цистерны. РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T12:35
2023-04-29T12:35
2023-04-29T12:35
видео
беспилотник (дрон)
севастополь
пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
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Утром 29 апреля атаке беспилотников подвергся Севастополь. В микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар. Сгорели четыре цистерны.На данный момент возгорание локализовано на площади около 2 тысяч "квадратов", ликвидация продолжается. Задействованы 18 пожарных расчетов и пожарный поезд. Пострадавших нет, на месте ЧП развернут оперативный штаб. Эвакуация жителей не требуется, поскольку угрозы гражданским объектам нет. Пожару присвоен наивысший ранг сложности.
https://crimea.ria.ru/20230429/ataka-bespilotnikov-na-neftebazu-v-sevastopole-vse-o-chp-k-etomu-chasu-1128435330.html
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РИА Новости Крым
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Пожар после атаки дронов в Севастополе
Пожар после атаки дронов в Севастополе
2023-04-29T12:35
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, беспилотник (дрон), севастополь, пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
Пожар после атаки дронов в Севастополе - видео
Что происходит на месте атаки дронов в Севастополе - видео