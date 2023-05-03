https://crimea.ria.ru/20230503/pozhar-na-neftebaze-v-temryukskom-rayone-ploschad-vozgoraniya---1200-kv-m-1128497620.html

Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. м

Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. м - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. м

Площадь пожара на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края составила 1200 квадратных метров. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков. РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T07:41

2023-05-03T07:41

2023-05-03T07:41

пожар

темрюкский район

краснодарский край

кубань

происшествия

новости

федор бабенков

таманьнефтегаз

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Площадь пожара на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края составила 1200 квадратных метров. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков.В тушении задействованы 85 человек и 23 единицы техники. Причины происшествия устанавливаются.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, пожару присвоен высший ранг сложности. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, угрозы для жителей населенного пункта нет.Как сообщалось, в субботу утром в результате атаки беспилотника в Севастополе на резервуаре с топливом начался пожар. Пострадавших нет. В результате инцидента сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО: названо условие окончания конфликта на УкраинеРой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьГде над Крымом сбили беспилотники

темрюкский район

краснодарский край

кубань

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, темрюкский район, краснодарский край, кубань, происшествия, новости, федор бабенков, таманьнефтегаз, тамань