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Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. м - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. м
Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. м - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. м
Площадь пожара на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края составила 1200 квадратных метров. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков. РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T07:41
2023-05-03T07:41
пожар
темрюкский район
краснодарский край
кубань
происшествия
новости
федор бабенков
таманьнефтегаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Площадь пожара на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края составила 1200 квадратных метров. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков.В тушении задействованы 85 человек и 23 единицы техники. Причины происшествия устанавливаются.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, пожару присвоен высший ранг сложности. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, угрозы для жителей населенного пункта нет.Как сообщалось, в субботу утром в результате атаки беспилотника в Севастополе на резервуаре с топливом начался пожар. Пострадавших нет. В результате инцидента сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО: названо условие окончания конфликта на УкраинеРой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьГде над Крымом сбили беспилотники
темрюкский район
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Новости
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пожар, темрюкский район, краснодарский край, кубань, происшествия, новости, федор бабенков, таманьнефтегаз, тамань
Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. м

Площадь пожара на нефтебазе в Темрюкском районе составила 1200 квадратных метров

07:41 03.05.2023
 
© Telegram Федор БабенковНа месте пожара на нефтебазе в Темрюкском районе
На месте пожара на нефтебазе в Темрюкском районе
© Telegram Федор Бабенков
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Площадь пожара на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края составила 1200 квадратных метров. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков.
"Выехал на место ЧП в поселок Волна. На территории предприятия АО "Таманьнефтегаз" работают специальные службы. Площадь возгорания - 1200 кв. метров, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
В тушении задействованы 85 человек и 23 единицы техники. Причины происшествия устанавливаются.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, пожару присвоен высший ранг сложности. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, угрозы для жителей населенного пункта нет.
Как сообщалось, в субботу утром в результате атаки беспилотника в Севастополе на резервуаре с топливом начался пожар. Пострадавших нет. В результате инцидента сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить.
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ПожарТемрюкский районКраснодарский крайКубаньПроисшествияНовостиФедор БабенковТаманьнефтегазТамань
 
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