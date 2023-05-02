https://crimea.ria.ru/20230502/kogda-zakonchitsya-svo-nazvano-uslovie-okonchaniya-konflikta-na-ukraine-1128492546.html

Когда закончится СВО: названо условие окончания конфликта на Украине

Когда закончится СВО: названо условие окончания конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Когда закончится СВО: названо условие окончания конфликта на Украине

Народ России должен в полной мере осознать, что он тоже находится на передовой, и помогать армии, спецслужбам и власти выполнять их задачи. Тогда приблизить... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T21:17

2023-05-02T21:17

2023-05-02T21:17

радио "спутник в крыму"

сво

украина

общество

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

мнения

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Колесниченко назвал условие окончания конфликта на Украине Колесниченко назвал условие окончания конфликта на Украине audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Народ России должен в полной мере осознать, что он тоже находится на передовой, и помогать армии, спецслужбам и власти выполнять их задачи. Тогда приблизить победу над нацистским режимом на Украине, направляемым Пентагоном, будет легче. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, последние атаки вражеских беспилотников на Крым и Севастополь – очередное подтверждение того, что "украинские власти, которыми руководят из Пентагона, будут делать все от них зависящее, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию на территориях, прилегающих к местам боевых столкновений".В одном ряду с попытками ударить по Крыму и городу-базе ЧФ – диверсии, произошедшие в Ленинградской и в Брянской областях, добавил политолог. Он подчеркнул, что все "это реальный терроризм", направленный против гражданских объектов. Он высказал мнение, что хоть уничтожение БПЛА и выявление диверсий – дело военных и спецслужб, жители и тут могут и даже должны помочь. Способы есть разные. "Хочу напомнить: категорически запрещено выставлять в социальных сетях фотографии, видео того, как работает ПВО, нельзя фотографировать военные объекты и нельзя эту тему обсуждать в социальных сетях, потому что это является пособничеством нашим врагам. Таким образом оппоненты пытаются выявить систему защиты: как она работает, где находится, как реагирует. Поэтому выполняйте правила. Так мы не только помогаем нашим Вооруженным силам, но и обеспечиваем личную безопасность", – отметил Колесниченко.Что касается обнаружения подозрительных действий, в том числе в ваш собственный адрес, то тут, наоборот, следует быть активнее, считает он.Он отметил, что киевский режим окончательно выбрал для Украины путь террористического государства 2 мая 2014 года, "когда в Одессе состоялась демонстративная казнь сторонников "русского мира", продолжившаяся лавиной репрессий по всей стране. "Украинская власть этого не скрывала, а так называемое мировое сообщество прикрыло глазки и не желало того, чтобы виновные были наказаны", – заметил Колесниченко. При этом и убийства людей на майдане во время госпереворота, и убийства в одесском Доме профсоюзов, и уничтожения под видом самоубийств и исчезновения без вести представителей "Партии регионов" разного уровня – звенья одной цепи, тесно связанные, в том числе, с проведением СВО. И победить этот нацистский террор можно, лишь объединившись на всех уровнях, считает политолог.Ранее подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов высказал мнение о том, что участившиеся атаки БПЛА на Крым и Севастополь свидетельствуют о подготовке к наступлению в ближайшее время, а также назвал единственный путь к развязке конфликта на Украине в пользу России. Читайте также на РИА Новости Крым:Девять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов Рой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьПатрушев: западные институты написали "Руководство по расколу России"

https://crimea.ria.ru/20230428/atakoy-bespilotnikov-na-sevastopol-upravlyali-ofitsery-nato--mnenie-1128428901.html

https://crimea.ria.ru/20230425/mir-na-poroge-tretey-mirovoy-voyny---medvedev-ob-svo-i-yadernom-oruzhii-1128352313.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, украина, общество, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, мнения