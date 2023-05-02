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Патрушев: западные институты написали "Руководство по расколу России" - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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Патрушев: западные институты написали "Руководство по расколу России"
Патрушев: западные институты написали "Руководство по расколу России" - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Патрушев: западные институты написали "Руководство по расколу России"
Коллективный Запад направляет колоссальные средства и ресурсы на подрыв внутреннего единства российского народа, деморализацию российских граждан путем внушения РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T19:25
2023-05-02T19:27
николай патрушев
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новости
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CИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Коллективный Запад направляет колоссальные средства и ресурсы на подрыв внутреннего единства российского народа, деморализацию российских граждан путем внушения им чувства неполноценности. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.Что стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный эксперт &gt;&gt;"Целые институты в США и Европе, не покладая рук, трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий. &lt;...&gt; Запад пытается разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, изо всех сил навязывая чуждые нам нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма", – сказал Патрушев в интервью "Известиям".В частности, сразу несколько американских фондов представили вашингтонской элите так называемые научные работы под названием "Несостоявшееся государство: руководство по расколу России".Кроме того, по заказу Госдепартамента и оборонного ведомства ведется целенаправленная разработка сценариев, направленных на поддержание нестабильной обстановки в соседних с Россией государствах и разжигание внутрироссийского сепаратизма. По словам Патрушева, именно на это должна быть сделана ставка по мнению американских экспертов.Именно поэтому России следует "жестко отстаивать свои национальные интересы, свою культуру и историю с заботой о будущем государства". В частности, бороться с попытками нивелировать роль России в победе над фашизмом.По словам секретаря Совбеза РФ, одни только структуры Джорджа Сороса ежегодно выделяют по 800 млн долларов на создание вымышленных видеороликов, постановочных фотографий и фальшивок в соцсетях. С их помощью Запад пытается разрушить основы общероссийской и национальной идентичности и навязать нам чуждые ценности вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Вашингтона переживают глубокий кризис, в основе которого лежат разные подходы к формированию современного миропорядка.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политикуНАТО является стороной конфликта на Украине – ПатрушевПутин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне
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николай патрушев, сша, россия, общество, психология, в мире, безопасность, новости
Патрушев: западные институты написали "Руководство по расколу России"

Патрушев: Запад пытается разрушить основы общероссийской и национальной идентичности

19:25 02.05.2023 (обновлено: 19:27 02.05.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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CИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Коллективный Запад направляет колоссальные средства и ресурсы на подрыв внутреннего единства российского народа, деморализацию российских граждан путем внушения им чувства неполноценности. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
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"Целые институты в США и Европе, не покладая рук, трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий. <...> Запад пытается разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, изо всех сил навязывая чуждые нам нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма", – сказал Патрушев в интервью "Известиям".
В частности, сразу несколько американских фондов представили вашингтонской элите так называемые научные работы под названием "Несостоявшееся государство: руководство по расколу России".
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Кроме того, по заказу Госдепартамента и оборонного ведомства ведется целенаправленная разработка сценариев, направленных на поддержание нестабильной обстановки в соседних с Россией государствах и разжигание внутрироссийского сепаратизма. По словам Патрушева, именно на это должна быть сделана ставка по мнению американских экспертов.
Именно поэтому России следует "жестко отстаивать свои национальные интересы, свою культуру и историю с заботой о будущем государства". В частности, бороться с попытками нивелировать роль России в победе над фашизмом.
По словам секретаря Совбеза РФ, одни только структуры Джорджа Сороса ежегодно выделяют по 800 млн долларов на создание вымышленных видеороликов, постановочных фотографий и фальшивок в соцсетях. С их помощью Запад пытается разрушить основы общероссийской и национальной идентичности и навязать нам чуждые ценности вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма.
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"Западная пропагандистская машина не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твердостью духа и непоколебимой моралью, свойственными нашему народу", – резюмировал Патрушев.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Вашингтона переживают глубокий кризис, в основе которого лежат разные подходы к формированию современного миропорядка.
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