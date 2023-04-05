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Глубокий кризис и деградация – Путин оценил отношения России и США - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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Глубокий кризис и деградация – Путин оценил отношения России и США
Глубокий кризис и деградация – Путин оценил отношения России и США - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Глубокий кризис и деградация – Путин оценил отношения России и США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Вашингтона переживают глубокий кризис и в его основе лежат разные подходы к формированию современного РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T16:18
2023-04-05T16:20
владимир путин (политик)
вручение верительных грамот
внешняя политика
политика
россия
сша
иностранные послы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Вашингтона переживают глубокий кризис и в его основе лежат разные подходы к формированию современного миропорядка.Путин подчеркнул, что именно "использование американцами в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка цветных революций и госпереворота в Киеве, привело к нынешнему украинскому кризису и внесло негативный вклад в деградацию российско-американских отношений".Глава государства подчеркнул, что Россия выступает за выстраивание отношений с США на принципах уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела."Мы всегда выступали за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела. Будем этим руководствоваться и в дальнейшем", - сказал Путин на церемонии.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США и их союзники по НАТО на протяжении длительного времени готовили порабощенную ими Украину и подконтрольный киевский режим к большой войне против России. Они разворачивали у границ РФ свои армейские базы, секретные биолаборатории, осваивали театр будущих военных действий. При этом Москва делала все возможное для того, чтобы разрешить конфликт в Донбассе мирными средствами, вела переговоры о мирном выходе из этой тяжелой ситуации. Однако США все это время продолжали накачивать Киев оружием и подталкивать его к противостоянию.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политикуНАТО является стороной конфликта на Украине – ПатрушевПутин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне
https://crimea.ria.ru/20230405/tretya-mirovaya-voyna-i-put-ssha-v-ad--glavnye-zayavleniya-trampa-1127986881.html
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Путин: поддержка США "цветных революций" во многом и привела к украинскому кризису
Путин: поддержка США "цветных революций" во многом и привела к украинскому кризису
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владимир путин (политик), вручение верительных грамот, внешняя политика, политика, россия, сша, иностранные послы
Глубокий кризис и деградация – Путин оценил отношения России и США

Путин: отношения России и США переживают глубокий кризис

16:18 05.04.2023 (обновлено: 16:20 05.04.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Вашингтона переживают глубокий кризис и в его основе лежат разные подходы к формированию современного миропорядка.

"Отношении России и США, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис. В его основе принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка", - сказал глава российского государства в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

Путин подчеркнул, что именно "использование американцами в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка цветных революций и госпереворота в Киеве, привело к нынешнему украинскому кризису и внесло негативный вклад в деградацию российско-американских отношений".
Глава государства подчеркнул, что Россия выступает за выстраивание отношений с США на принципах уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.
"Мы всегда выступали за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела. Будем этим руководствоваться и в дальнейшем", - сказал Путин на церемонии.
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10:00
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США и их союзники по НАТО на протяжении длительного времени готовили порабощенную ими Украину и подконтрольный киевский режим к большой войне против России. Они разворачивали у границ РФ свои армейские базы, секретные биолаборатории, осваивали театр будущих военных действий. При этом Москва делала все возможное для того, чтобы разрешить конфликт в Донбассе мирными средствами, вела переговоры о мирном выходе из этой тяжелой ситуации. Однако США все это время продолжали накачивать Киев оружием и подталкивать его к противостоянию.
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