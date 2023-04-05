https://crimea.ria.ru/20230405/glubokiy-krizis-i-degradatsiya--putin-otsenil-otnosheniya-rossii-i-ssha-1127997441.html

Глубокий кризис и деградация – Путин оценил отношения России и США

Глубокий кризис и деградация – Путин оценил отношения России и США - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Глубокий кризис и деградация – Путин оценил отношения России и США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Вашингтона переживают глубокий кризис и в его основе лежат разные подходы к формированию современного РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T16:18

2023-04-05T16:18

2023-04-05T16:20

владимир путин (политик)

вручение верительных грамот

внешняя политика

политика

россия

сша

иностранные послы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/05/1127997638_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_acb18aa13d7e117c43e35c846f692c78.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Вашингтона переживают глубокий кризис и в его основе лежат разные подходы к формированию современного миропорядка.Путин подчеркнул, что именно "использование американцами в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка цветных революций и госпереворота в Киеве, привело к нынешнему украинскому кризису и внесло негативный вклад в деградацию российско-американских отношений".Глава государства подчеркнул, что Россия выступает за выстраивание отношений с США на принципах уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела."Мы всегда выступали за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела. Будем этим руководствоваться и в дальнейшем", - сказал Путин на церемонии.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США и их союзники по НАТО на протяжении длительного времени готовили порабощенную ими Украину и подконтрольный киевский режим к большой войне против России. Они разворачивали у границ РФ свои армейские базы, секретные биолаборатории, осваивали театр будущих военных действий. При этом Москва делала все возможное для того, чтобы разрешить конфликт в Донбассе мирными средствами, вела переговоры о мирном выходе из этой тяжелой ситуации. Однако США все это время продолжали накачивать Киев оружием и подталкивать его к противостоянию.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политикуНАТО является стороной конфликта на Украине – ПатрушевПутин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне

https://crimea.ria.ru/20230405/tretya-mirovaya-voyna-i-put-ssha-v-ad--glavnye-zayavleniya-trampa-1127986881.html

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: поддержка США "цветных революций" во многом и привела к украинскому кризису Путин: поддержка США "цветных революций" во многом и привела к украинскому кризису 2023-04-05T16:18 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), вручение верительных грамот, внешняя политика, политика, россия, сша, иностранные послы