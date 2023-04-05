https://crimea.ria.ru/20230405/putin-rf-budet-provodit-vzveshennuyu-mnogovektornuyu-vneshnyuyu-politiku-1127997221.html

Путин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику

Путин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Путин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику

Россия не имеет враждебных намерений в отношении каких бы то ни было стран и будет проводить взвешенную и многовекторную внешнюю политику. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T15:52

2023-04-05T15:52

2023-04-05T15:52

владимир путин (политик)

политика

внешняя политика

иностранные послы

вручение верительных грамот

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Россия не имеет враждебных намерений в отношении каких бы то ни было стран и будет проводить взвешенную и многовекторную внешнюю политику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств.Именно такие подходы заложены в утвержденной на днях новой Концепции внешней политики РФ. В этом документе сформулированы системы взглядов на национальные интересы нашей страны в сложном, динамично меняющемся мире, изложены основные цели и задачи, ключевые направления работы российской дипломатии, отметил Путин.Владимир Путин 31 марта подписал указ об утверждении новой Концепции внешней политики России. По словам российского лидера, такое решение стало следствием серьезных изменений на мировой арене. Обновленный документ корректирует ключевые стратегические документы, на которых будут основываться все практические действия России в сфере внешней политики в среднесрочной и дальней перспективах.В частности, важное новшество касается условий применения силы в целях самообороны. В концепции предусмотрена возможность принятия симметричных и ассиметричных мер в ответ на недружественные действия против России. Также вводится тезис об использовании Вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников.Указывается, что курс США является главной угрозой международной безопасности. При этом РФ не изолируется от англосаксонских стран и континентальной Европы и не имеет по отношению к ним враждебных намерений, однако они должны отдавать себе отчет, что прагматичное взаимодействие с Россией возможно лишь при условии осознания бесперспективности конфронтационной политики и при условии отказа от этой политики в практических действиях.В качестве важнейшего ресурса закрепляется курс на раскрытие потенциала стратегического партнерства с нашими великими соседями – Китаем, Индией, странами исламского мира, а также с государствами ОСЕАН, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

https://crimea.ria.ru/20230405/vladimir-putin-prinimaet-u-poslov-veritelnye-gramoty-pryamaya-translyatsiya-1127995895.html

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владимир путин (политик), политика, внешняя политика, иностранные послы, вручение верительных грамот, россия, новости