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Путин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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Путин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику
Путин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Путин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику
Россия не имеет враждебных намерений в отношении каких бы то ни было стран и будет проводить взвешенную и многовекторную внешнюю политику. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T15:52
2023-04-05T15:52
владимир путин (политик)
политика
внешняя политика
иностранные послы
вручение верительных грамот
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Россия не имеет враждебных намерений в отношении каких бы то ни было стран и будет проводить взвешенную и многовекторную внешнюю политику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств.Именно такие подходы заложены в утвержденной на днях новой Концепции внешней политики РФ. В этом документе сформулированы системы взглядов на национальные интересы нашей страны в сложном, динамично меняющемся мире, изложены основные цели и задачи, ключевые направления работы российской дипломатии, отметил Путин.Владимир Путин 31 марта подписал указ об утверждении новой Концепции внешней политики России. По словам российского лидера, такое решение стало следствием серьезных изменений на мировой арене. Обновленный документ корректирует ключевые стратегические документы, на которых будут основываться все практические действия России в сфере внешней политики в среднесрочной и дальней перспективах.В частности, важное новшество касается условий применения силы в целях самообороны. В концепции предусмотрена возможность принятия симметричных и ассиметричных мер в ответ на недружественные действия против России. Также вводится тезис об использовании Вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников.Указывается, что курс США является главной угрозой международной безопасности. При этом РФ не изолируется от англосаксонских стран и континентальной Европы и не имеет по отношению к ним враждебных намерений, однако они должны отдавать себе отчет, что прагматичное взаимодействие с Россией возможно лишь при условии осознания бесперспективности конфронтационной политики и при условии отказа от этой политики в практических действиях.В качестве важнейшего ресурса закрепляется курс на раскрытие потенциала стратегического партнерства с нашими великими соседями – Китаем, Индией, странами исламского мира, а также с государствами ОСЕАН, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.
https://crimea.ria.ru/20230405/vladimir-putin-prinimaet-u-poslov-veritelnye-gramoty-pryamaya-translyatsiya-1127995895.html
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владимир путин (политик), политика, внешняя политика, иностранные послы, вручение верительных грамот, россия, новости
Путин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику

Путин: РФ не имеет враждебных намерений и будет проводить многовекторную внешнюю политику

15:52 05.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Россия не имеет враждебных намерений в отношении каких бы то ни было стран и будет проводить взвешенную и многовекторную внешнюю политику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств.
"Мы не имеем предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было и рассчитываем, что партнеры будут придерживаться в отношениях с нами принципов равноправия и взаимного учета интересов", - сказал российский лидер.
Именно такие подходы заложены в утвержденной на днях новой Концепции внешней политики РФ. В этом документе сформулированы системы взглядов на национальные интересы нашей страны в сложном, динамично меняющемся мире, изложены основные цели и задачи, ключевые направления работы российской дипломатии, отметил Путин.
"Россия как независимое и самостоятельное государств будет активно проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику, продиктованную приоритетами нашего внутреннего развития и осознанием особой ответственности за сохранение стабильности и безопасности на глобальном и региональном уровнях", – заверил президент России.
Владимир Путин 31 марта подписал указ об утверждении новой Концепции внешней политики России. По словам российского лидера, такое решение стало следствием серьезных изменений на мировой арене. Обновленный документ корректирует ключевые стратегические документы, на которых будут основываться все практические действия России в сфере внешней политики в среднесрочной и дальней перспективах.
В частности, важное новшество касается условий применения силы в целях самообороны. В концепции предусмотрена возможность принятия симметричных и ассиметричных мер в ответ на недружественные действия против России. Также вводится тезис об использовании Вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников.
Указывается, что курс США является главной угрозой международной безопасности. При этом РФ не изолируется от англосаксонских стран и континентальной Европы и не имеет по отношению к ним враждебных намерений, однако они должны отдавать себе отчет, что прагматичное взаимодействие с Россией возможно лишь при условии осознания бесперспективности конфронтационной политики и при условии отказа от этой политики в практических действиях.
В качестве важнейшего ресурса закрепляется курс на раскрытие потенциала стратегического партнерства с нашими великими соседями – Китаем, Индией, странами исламского мира, а также с государствами ОСЕАН, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.
Президент РФ В. Путин
15:30
Выступление Путина по вопросам внешней политики: видео
 
Владимир Путин (политик)ПолитикаВнешняя политикаИностранные послыВручение верительных грамотРоссияНовости
 
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